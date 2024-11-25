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اتهامات الرشوة تُشعل الجدل في البرلمان الهندي وتؤثر على سوق السندات

11/25/2024 4:33:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

شهد البرلمان الهندي تعطيلًا كاملًا اليوم الاثنين بعد أن أثار نواب المعارضة جدلاً واسعًا مطالبين بمناقشة اتهامات رشوة جديدة موجهة ضد مجموعة أداني، ما أدى إلى تراجع سندات الشركة المقومة بالدولار إلى أدنى مستوياتها منذ عام، مع تزايد قلق المستثمرين والمقرضين بشأن القضية.

وكانت السلطات الأميركية قد وجهت اتهامات إلى غوتام أداني، الملياردير ورئيس المجموعة، وسبعة آخرين بالتورط في دفع حوالي 265 مليون دولار كرشاوى لمسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود تدر أرباحًا بقيمة 2 مليار دولار على مدار 20 عامًا.


كما تشمل التهم تقديم تصريحات مضللة للجمهور، رغم علم المجموعة بتحقيقات أميركية جارية منذ عام 2023. في المقابل، نفت مجموعة أداني هذه الادعاءات ووصفتها بأنها لا أساس لها، مؤكدة أنها ستسلك "جميع السبل القانونية المتاحة".

ومع انطلاق جلسة البرلمان، طالب حزب المؤتمر المعارض، بقيادة مالكارجون خارجي، بمناقشة موسعة للقضية التي وصفها بأنها تهدد سمعة الهند عالميًا، معتبرًا أن الاستثمارات التي جمعها ملايين المستثمرين معرضة للخطر.

من جانبه، رفض رئيس مجلس الشيوخ الهندي جاغديب دانخار مناقشة القضية، مشيرًا إلى أنها لا تتماشى مع قواعد البرلمان، مما أدى إلى تعليق الجلسات مؤقتًا ثم إلغائها لبقية اليوم.
في مجلس النواب، شهدت الجلسة مشاهد مشابهة، حيث تم تعطيل العمل البرلماني تمامًا.
تداعيات اقتصادية


وتزامنت هذه الأحداث مع انخفاض كبير في أسعار سندات أداني بالدولار، حيث خفض المستثمرون والبنوك تعرضهم للمجموعة في أعقاب الاتهامات. وأفادت تقارير بأن بعض البنوك العالمية تدرس وقف تقديم قروض جديدة للشركة، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على الوصول إلى تمويل مستقبلي.

ورغم هذه الأزمات، أعلنت المجموعة أن السيولة النقدية لديها بلغت 6.33 مليار دولار حتى النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يفوق التزاماتها من الديون طويلة الأجل خلال 28 شهرًا المقبلة.

وعلى صعيد الأسهم، شهدت الشركات التابعة لأداني انخفاضًا حادًا في قيمتها السوقية بلغ 27.9 مليار دولار خلال جلستين فقط الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن الاتهامات الأميركية. ورغم ذلك، تعافت معظم الأسهم جزئيًا اليوم، مع بقاء بعضها في المنطقة الخضراء.


يُذكر أن هذه الأزمة تُعد الثانية من نوعها خلال عامين، حيث واجهت مجموعة أداني العام الماضي اتهامات مماثلة باستخدام ملاذات ضريبية خارجية بطريقة غير مشروعة، وهي تهم نفتها المجموعة.- وكالات

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