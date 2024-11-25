اتهامات الرشوة تُشعل الجدل في البرلمان الهندي وتؤثر على سوق السندات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهد البرلمان الهندي تعطيلًا كاملًا اليوم الاثنين بعد أن أثار نواب المعارضة جدلاً واسعًا مطالبين بمناقشة اتهامات رشوة جديدة موجهة ضد مجموعة أداني، ما أدى إلى تراجع سندات الشركة المقومة بالدولار إلى أدنى مستوياتها منذ عام، مع تزايد قلق المستثمرين والمقرضين بشأن القضية.
وكانت السلطات الأميركية قد وجهت اتهامات إلى غوتام أداني، الملياردير ورئيس المجموعة، وسبعة آخرين بالتورط في دفع حوالي 265 مليون دولار كرشاوى لمسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود تدر أرباحًا بقيمة 2 مليار دولار على مدار 20 عامًا.
كما تشمل التهم تقديم تصريحات مضللة للجمهور، رغم علم المجموعة بتحقيقات أميركية جارية منذ عام 2023. في المقابل، نفت مجموعة أداني هذه الادعاءات ووصفتها بأنها لا أساس لها، مؤكدة أنها ستسلك "جميع السبل القانونية المتاحة".
ومع انطلاق جلسة البرلمان، طالب حزب المؤتمر المعارض، بقيادة مالكارجون خارجي، بمناقشة موسعة للقضية التي وصفها بأنها تهدد سمعة الهند عالميًا، معتبرًا أن الاستثمارات التي جمعها ملايين المستثمرين معرضة للخطر.
من جانبه، رفض رئيس مجلس الشيوخ الهندي جاغديب دانخار مناقشة القضية، مشيرًا إلى أنها لا تتماشى مع قواعد البرلمان، مما أدى إلى تعليق الجلسات مؤقتًا ثم إلغائها لبقية اليوم.
في مجلس النواب، شهدت الجلسة مشاهد مشابهة، حيث تم تعطيل العمل البرلماني تمامًا.
تداعيات اقتصادية
وتزامنت هذه الأحداث مع انخفاض كبير في أسعار سندات أداني بالدولار، حيث خفض المستثمرون والبنوك تعرضهم للمجموعة في أعقاب الاتهامات. وأفادت تقارير بأن بعض البنوك العالمية تدرس وقف تقديم قروض جديدة للشركة، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على الوصول إلى تمويل مستقبلي.
ورغم هذه الأزمات، أعلنت المجموعة أن السيولة النقدية لديها بلغت 6.33 مليار دولار حتى النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يفوق التزاماتها من الديون طويلة الأجل خلال 28 شهرًا المقبلة.
وعلى صعيد الأسهم، شهدت الشركات التابعة لأداني انخفاضًا حادًا في قيمتها السوقية بلغ 27.9 مليار دولار خلال جلستين فقط الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن الاتهامات الأميركية. ورغم ذلك، تعافت معظم الأسهم جزئيًا اليوم، مع بقاء بعضها في المنطقة الخضراء.
يُذكر أن هذه الأزمة تُعد الثانية من نوعها خلال عامين، حيث واجهت مجموعة أداني العام الماضي اتهامات مماثلة باستخدام ملاذات ضريبية خارجية بطريقة غير مشروعة، وهي تهم نفتها المجموعة.- وكالات
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