الجغبير: الشركات الصناعية الأردنية تستعد للإستثمار في إعادة تدوير النفايات

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، انه استكمالا لعملية الاعلان عن اطلاق الشركة القابضة من قبل غرفة صناعة عمان تعنى بالاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، وبالشراكة مع مجموعة من كبرى الشركات الصناعية الأردنية الرائدة، فقد أبدت العديد من الشركات الصناعية الاردنية رغبتها بالاستثمار في اعادة تدوير النفايات، في خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الاستدامة البيئية.





واشار الجغبير الى ان الاستثمار في اعادة تدوير النفايات سيسهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء هذا الوطن، حيث تعتبر هذه النفايات، ثروة وطنية يجب استغلالها من قبل الشركات المحلية، مشيرا الى ان حجم النفايات التي يتم توريدها يوميا الى مكب الغباوي يصل الى 2500 طنا، يمكن اعادة تدوير ما نسبته 50% منها على الاقل، مؤكدا ان هذا المشروع لن يؤثر على حقوق او الوضع القائم للعاملين في مجال نقل وجميع النفايات حاليا، والذين يبلغ عددهم حوالي 15 الف مواطن، حيث سيتم العمل على تنظيمهم وتطويرهم لكي لا يتحولوا الى عبء على المجتمع، فالمأمول من المشروع ان تعم فائدته جميع الأطراف المعنية بعملية نقل وجمع واعادة تدوير النفايات.



واوضح الجغبير انه سيتم التعميم على الشركات الصناعية الأردنية لطلب المساهمة في هذا المشروع وبحسب القوانين والأنظمة السارية في المملكة، وذلك ضمن المرحلة التحضيرية لتأسيس الشركة، أسوة بالخطوات التي قامت بها الغرفة عند تأسيس شركة الشمس المتخصصة للطاقة المتجددة، والتي كان الهدف من تأسيسها هو توفير الطاقة الكهربائية للمصانع بأسعار تفضيلية، ما سيعزز تنافسية الصناعات الوطنية في السوق المحلية وأسواق التصدير، والتي تعتبر نموذجاً يحتذى به لمزيد من المشاريع في المستقبل.



وشدد الجغبير على أهمية هذا المشروع الذي يجسد رؤية الغرفة في دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري والمستدام. وأشار إلى أن الشركة الجديدة تمثل نموذجاً للتعاون المثمر بين مختلف القطاعات، حيث ستوفر بيئة استثمارية جاذبة لتحفيز الابتكار وتنمية الأعمال.



يذكر أن المشروع سيعمل على إنشاء سلسلة متكاملة لإدارة النفايات تشمل جميع مراحلها، بدءاً من جمع النفايات بشكل منظم وفعال من مختلف المناطق مروراً بتطبيق أحدث التقنيات لفرز النفايات إلى مواد قابلة للتدوير وغير قابلة للتدوير، ثم تحويل المواد واعادة معالجتها لاستخدامها في الصناعات المحلية والدولية، وذلك بهدف الحد من عمليات طمر النفايات وصولاً الى الاستغناء عنها بشكل نهائي.



ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع الاستثماري الجديد نجاحات كبيرة على المدى الطويل، لا سيما في ظل تزايد الاهتمام العالمي بمشاريع إعادة التدوير والطاقة النظيفة. كما يتوقع أن يسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للاستثمار في التقنيات الخضراء والبنية التحتية المستدامة،كما أن تأسيس هذه الشركة يعد نقلة نوعية في مجال إدارة الموارد في الأردن، ويعكس التزام القطاع الصناعي بدوره الريادي في دعم التنمية المستدامة والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما سيضع الأردن في مقدمة الدول التي تعتمد أنظمة متكاملة لإدارة النفايات وإعادة التدوير.