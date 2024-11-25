الهيئة التنظيمية الهندية ترفض طلب أبل تعليق تقرير مكافحة الاحتكار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رفضت هيئة مكافحة الاحتكار الهندية طلب شركة أبل تعليق تقرير تحقيق يتهمها بانتهاك قوانين المنافسة، مما يسمح بمواصلة القضية، وفقًا لأمر داخلي صادر عن الهيئة وحصلت عليه وكالة رويترز.
وكانت لجنة المنافسة الهندية (CCI) قد أمرت في أغسطس الماضي باسترجاع تقارير تحقيق سابقة بعدما اشتكت أبل من أن الهيئة كشفت أسرارًا تجارية لمنافسيها في قضية تعود إلى عام 2021، بما في ذلك شركة ماتش المالكة لتطبيق تيندر. وأكدت أبل أن هذه البيانات كان يجب تنقيحها.
طلبت الهيئة من الأطراف المعنية إعادة التقارير السابقة وتدمير أي نسخ منها، وأصدرت تقارير جديدة بعد ذلك. إلا أن أبل اتهمت في نوفمبر منظمة "توغيذر وي فايت سوسايتي" (TWFS)، وهي الجهة التي تقدمت بالشكوى الرئيسية، بعدم الامتثال للتوجيهات المتعلقة بتدمير التقارير القديمة.
وطلبت أبل من اللجنة اتخاذ إجراء ضد المنظمة لعدم الامتثال ومنع نشر التقرير المعدل. ومع ذلك، قالت الهيئة في قرارها الصادر بتاريخ 13 نوفمبر إن "طلب أبل لتعليق التقرير غير مقبول".
وخلص تحقيق الهيئة إلى أن أبل استغلت موقعها المهيمن في سوق متاجر التطبيقات على نظام iOS الخاص بها، على حساب مطوري التطبيقات والمستخدمين ومقدمي خدمات الدفع الآخرين.
وقد نفت أبل الاتهامات مؤكدة أنها لاعب صغير في السوق الهندية، حيث تهيمن الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد من غوغل.
وطالبت الهيئة شركة أبل بتقديم بياناتها المالية المدققة للسنوات المالية 2021-2022، 2022-2023، و2023-2024، وفقًا للإرشادات التنظيمية التي تهدف إلى تحديد العقوبات المالية المحتملة في القضية.
وسيتم مراجعة تقرير التحقيق من قبل كبار مسؤولي الهيئة قبل إصدار الحكم النهائي في القضية.
ورفضت أبل والهيئة التنظيمية الرد على استفسارات رويترز، بينما لم يتمكن ممثلو المنظمة الشاكية من التعليق.- وكالات
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