الهيئة التنظيمية الهندية ترفض طلب أبل تعليق تقرير مكافحة الاحتكار

رفضت هيئة مكافحة الاحتكار الهندية طلب شركة أبل تعليق تقرير تحقيق يتهمها بانتهاك قوانين المنافسة، مما يسمح بمواصلة القضية، وفقًا لأمر داخلي صادر عن الهيئة وحصلت عليه وكالة رويترز.



وكانت لجنة المنافسة الهندية (CCI) قد أمرت في أغسطس الماضي باسترجاع تقارير تحقيق سابقة بعدما اشتكت أبل من أن الهيئة كشفت أسرارًا تجارية لمنافسيها في قضية تعود إلى عام 2021، بما في ذلك شركة ماتش المالكة لتطبيق تيندر. وأكدت أبل أن هذه البيانات كان يجب تنقيحها.



طلبت الهيئة من الأطراف المعنية إعادة التقارير السابقة وتدمير أي نسخ منها، وأصدرت تقارير جديدة بعد ذلك. إلا أن أبل اتهمت في نوفمبر منظمة "توغيذر وي فايت سوسايتي" (TWFS)، وهي الجهة التي تقدمت بالشكوى الرئيسية، بعدم الامتثال للتوجيهات المتعلقة بتدمير التقارير القديمة.



وطلبت أبل من اللجنة اتخاذ إجراء ضد المنظمة لعدم الامتثال ومنع نشر التقرير المعدل. ومع ذلك، قالت الهيئة في قرارها الصادر بتاريخ 13 نوفمبر إن "طلب أبل لتعليق التقرير غير مقبول".



وخلص تحقيق الهيئة إلى أن أبل استغلت موقعها المهيمن في سوق متاجر التطبيقات على نظام iOS الخاص بها، على حساب مطوري التطبيقات والمستخدمين ومقدمي خدمات الدفع الآخرين.



وقد نفت أبل الاتهامات مؤكدة أنها لاعب صغير في السوق الهندية، حيث تهيمن الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد من غوغل.



وطالبت الهيئة شركة أبل بتقديم بياناتها المالية المدققة للسنوات المالية 2021-2022، 2022-2023، و2023-2024، وفقًا للإرشادات التنظيمية التي تهدف إلى تحديد العقوبات المالية المحتملة في القضية.



وسيتم مراجعة تقرير التحقيق من قبل كبار مسؤولي الهيئة قبل إصدار الحكم النهائي في القضية.

ورفضت أبل والهيئة التنظيمية الرد على استفسارات رويترز، بينما لم يتمكن ممثلو المنظمة الشاكية من التعليق.- وكالات

