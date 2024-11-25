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الأردن يكتب فصلا جديدا بمكافحة العنف ضد المرأة

11/25/2024 4:32:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مع بداية حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي تصادف اليوم، تتزايد الجهود الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة بجميع أشكالها والتي تؤثر سلبا على المجتمع والاقتصاد.
وبالتزامن مع خطط عديدة تهدف إلى الوقاية والاستجابة للعنف، وتمكين المرأة اقتصاديا ومجتمعيا يؤكد متحدثون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأردن كتب فصلا جديدا بمكافحة العنف ضد المرأة، مشيرين الى الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف/ المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي يعد خطة عمل خمسية للفترة 2025-2030 تهدف إلى الوقاية والاستجابة لمختلف قضايا العنف، بموازاة إطلاق نظام "أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف" بالتعاون منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وصندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية لتسجيل حالات العنف، وبما يسهم في رسم سياسات وبرامج تُعنى بالعنف ضد المرأة.

وأكدوا أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تغييرا في الثقافة المجتمعية والتربوية، ووضع سياسات وبرامج تدريبية وترسيخ ثقافة حل النزاعات الأسرية بطرق سلمية، وتغيير المفاهيم التي تحرض على العنف، وضمان مشاركة أكبر للنساء في الحياة الاقتصادية.

أستاذ الإعلام الرقمي الدكتور محمود الرجبي، قال، إن الإعلام يلعب دورا محوريا في تشكيل الرأي العام وتوجيه السلوكيات، حيث تستخدم وسائل الإعلام لترويج صورة نمطية عن المرأة، ما يساهم في ترسيخ ثقافة العنف ضدها، والأصل أن يساهم بشكل فعال في تقديم محتوى إيجابي يعكس دور المرأة الفاعل في المجتمع، وتوعية الجمهور بأخطار العنف وآثاره السلبية، بالإضافة لدوره في تشجيع الضحايا على التحدث والتقدم بشكاوى.

وبين أن مكافحة الظاهرة تتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع والمؤسسات والعمل معا، وتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات، واستخدام البيانات والأبحاث لتطوير برامج وسياسات فعالة، وتغيير التشريعات والقوانين لضمان حماية أكبر للنساء من العنف.

من جانبها، لفتت المختصة في قضايا الإصلاح الأسري المحامية آسيا السعود، إلى أهمية أن نوضح للزوج دور المرأة المحوري في بناء الأسرة، وأثر تعنيفها السلبي على الأطفال، وضرورة توعيته بحقوق المرأة والاهتمام خاصة نفسيا لأن استقرارها النفسي ينعكس بشكل مباشر على الصحة النفسية للأبناء سواء أكانوا أطفالا أو مراهقين، أو بالغين.

مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك الدكتورة بتول المحسين دعت الى زيادة الوعي بالظاهرة، والتركيز على الحلول الوقائية لمنع أو تقليل العنف، خاصة أن بعض مظاهره مترسخة في التقاليد والأعراف.
وأشارت المحيسن إلى اقتراحات توصل إليها المركز؛ مثل وضع سياسات وبرامج تدريبية لمنع العنف من خلال ترسيخ ثقافة حل النزاعات الأسرية بطرق سلمية، وتغيير المفاهيم التي تحرض على العنف، وتنفيذ سياسات وبرامج تربوية لتمكين الإناث وتعزيز ثقتهن بالنفس وتقوية احترام الذات، باعتبارهن الحلقة الأضعف في المجتمع وإدخال مفاهيم العنف وأسبابه وآثاره في المناهج الدراسية.
وأكدت أهمية رفع الوعي القانوني لدى النساء وتعريفهن بحقوقهن القانونية، كمواد قانون العقوبات الأردني التي تجرم العنف، خاصة المادتين 333 و334 رقم 16 لسنة 1960، مشيرة الى ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لضحايا العنف لتقديم الإرشاد القانوني والنفسي.

من جهتها قالت المديرة التنفيذية في جمعية (نافي) رانيا الحيوك، إن الجمعية تعمل مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بهدف الحد من الظاهرة، من خلال اعتمادها استراتيجيات مبتكرة تشمل تنظيم ورش عمل، ومؤتمرات توعوية، وتقديم الدعم الفني والتدريب للعاملين في المؤسسات الشريكة لتعزيز قدراتها في التعامل مع قضايا العنف.

ويؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن العنف يتسبب بتعطيل مشاركة النساء في سوق العمل، إذ تشير الإحصائيات إلى أن النساء في الأردن يتغيبن عن العمل بمعدل يصل إلى 11.5 يوم سنويا بسبب العنف الزوجي، ما يشكل خسائر اقتصادية كبيرة.
وأشار الى أن تكلفة العنف ضد المرأة يتراوح بين (0.4- 1) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل ما بين (145 - 250 مليون دينار) سنويا، لافتا أن الفجوة في الأجور التي تصل إلى 16 بالمئة في القطاعين العام والخاص لصالح الرجال، وارتفاع معدلات البطالة بين النساء التي تصل إلى 33 بالمئة، لا يمكن فصله عن مظاهر العنف ضد المرأة.

ولفت عايش، إلى ضرورة الحد من الظاهرة عبر مراجعة القوانين والتشريعات التي تميز ضد المرأة، وتحسين البنية التحتية للنقل لتسهيل وصول النساء إلى أماكن العمل، وتطوير أنظمة قانونية تسهل عملية التقاضي السريع في قضايا العنف، وتعزيز المساواة في الأجور وإجازات العمل بين الجنسين، وتقديم دعم أكبر للمتزوجات لتمكينهن من الانخراط في القوى العاملة، مشددا على أن التصدي للظاهرة يتطلب تغييرا في الثقافة المجتمعية والتربوية، وضمان مشاركة أكبر للنساء في الحياة الاقتصادية، ما يساهم في تحسين رفاهية الأسرة والمجتمع ككل.-(بترا)

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