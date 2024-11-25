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اكتئاب الشتاء.. 5 عادات خاطئة قد تصيبك به

11/25/2024 4:32:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

من المعروف أن الاكتئاب من الأمراض التي تكثر الإصابة بها خلال فصل الشتاء، ولكن هناك عادات خاطئة تجعل الإنسان أكثر عرضة للمعاناة منه.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، العادات الخاطئة التي تسبب الاكتئاب في الشتاء، وفقًا لموقع "abc NEWS" و"Healthline".


عادات تسبب الاكتئاب في الشتاء
1- عدم ممارسة الرياضة
 لا يهتم معظم الأشخاص بممارسة التمارين الرياضية في فصل الشتاء، لأن برودة الطقس تجعلهم يشعرون بالخمول. ومع قلة الحركة، يزداد خطر الإصابة بالاكتئاب.


2- المكوث في المنزل
 قد يبدو المكوث في المنزل في الطقس البارد فكرة جيدة، خاصةً إذا كنت ستتناول وجبتك المفضلة أثناء مشاهدة أحد الأفلام الممتعة، ولكن المفاجأة أن خطر الإصابة بالاكتئاب يزداد بين الأشخاص الذين يخرجون من منازلهم بمعدل أقل خلال فصل الشتاء، لقلة التعامل مع الآخرين.


3- قلة التعرض للشمس
 البقاء في المنزل خلال فصل الشتاء يحرم الجسم من التعرض لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين د بالجسم، ومن ثم زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.


4- تناول الطعام بكثرة
 يزداد الشعور بالجوع في فصل الشتاء. ومع الإفراط في تناول الأطعمة على مدار اليوم، يزداد الوزن ويرتفع خطر الإصابة بالاكتئاب.


5- قلة شرب الماء
 لا بد من شرب كمية وفيرة من الماء -حتى إن لم تكن تشعر بالعطش- في الشتاء، لأن جفاف الجسم يزيد من الشعور بالقلق والإصابة بالاكتئاب.

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