اكتئاب الشتاء.. 5 عادات خاطئة قد تصيبك به

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من المعروف أن الاكتئاب من الأمراض التي تكثر الإصابة بها خلال فصل الشتاء، ولكن هناك عادات خاطئة تجعل الإنسان أكثر عرضة للمعاناة منه.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، العادات الخاطئة التي تسبب الاكتئاب في الشتاء، وفقًا لموقع "abc NEWS" و"Healthline".
عادات تسبب الاكتئاب في الشتاء
1- عدم ممارسة الرياضة
لا يهتم معظم الأشخاص بممارسة التمارين الرياضية في فصل الشتاء، لأن برودة الطقس تجعلهم يشعرون بالخمول. ومع قلة الحركة، يزداد خطر الإصابة بالاكتئاب.
2- المكوث في المنزل
قد يبدو المكوث في المنزل في الطقس البارد فكرة جيدة، خاصةً إذا كنت ستتناول وجبتك المفضلة أثناء مشاهدة أحد الأفلام الممتعة، ولكن المفاجأة أن خطر الإصابة بالاكتئاب يزداد بين الأشخاص الذين يخرجون من منازلهم بمعدل أقل خلال فصل الشتاء، لقلة التعامل مع الآخرين.
3- قلة التعرض للشمس
البقاء في المنزل خلال فصل الشتاء يحرم الجسم من التعرض لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين د بالجسم، ومن ثم زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.
4- تناول الطعام بكثرة
يزداد الشعور بالجوع في فصل الشتاء. ومع الإفراط في تناول الأطعمة على مدار اليوم، يزداد الوزن ويرتفع خطر الإصابة بالاكتئاب.
5- قلة شرب الماء
لا بد من شرب كمية وفيرة من الماء -حتى إن لم تكن تشعر بالعطش- في الشتاء، لأن جفاف الجسم يزيد من الشعور بالقلق والإصابة بالاكتئاب.
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