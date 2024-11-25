كالدين جورجيسكو الشعبوي يتصدر الانتخابات الرئاسية في رومانيا

حقق كالدين جورجيسكو، مرشح مستقل وشعبوي يميني متطرف غير معروف على نطاق واسع، تقدمًا مفاجئًا في الانتخابات الرئاسية في رومانيا، متصدرًا الجولة الأولى بنسبة 22% من الأصوات بعد فرز 93% من النتائج.

ومن المتوقع أن يواجه رئيس الوزراء اليساري مارسيل تشيولاكو، الذي حصل على 20% من الأصوات، في جولة الإعادة بعد أسبوعين.



وشارك في التصويت 9.4 مليون شخص، أي ما يزيد عن 52% من الناخبين المؤهلين، وفقًا لبيانات الهيئة الدائمة للانتخابات. وقد أثارت النتائج الأولية صدمة في الأوساط السياسية الرومانية، حيث تفوق جورجيسكو على التوقعات واستطلاعات الرأي المحلية.



جورجيسكو، الذي يحمل دكتوراه في علوم التربة وشغل مناصب في وزارة البيئة الرومانية في التسعينيات، خاض الانتخابات كمرشح مستقل. ركز في حملته على قضايا العدالة الاجتماعية، حيث صرح على فيسبوك بعد الإدلاء بصوته قائلاً: "صوتت من أجل المظلومين، من أجل الذين يشعرون بأنهم غير مهمين، وهم في الواقع الأكثر أهمية... التصويت هو صلاة من أجل الأمة".



وكانت حملته تعتمد بشكل كبير على منصة تيك توك، مع مزاعم من محللين بتلقيه دعمًا غير مباشر من حملة تدخل روسية نظراً لمواقفه المؤيدة لروسيا والمعارضة لحلف الناتو.



وكانت التوقعات تشير إلى مواجهة محتملة بين جورج سيميون، زعيم حزب "تحالف من أجل وحدة الرومانيين" (AUR) اليميني المتطرف، وتشيولاكو في الجولة الثانية. سيميون، الذي حصل على 14.1% من الأصوات، هنأ جورجيسكو على تقدمه، مشيدًا بخيارات الناخبين "الساعية للسيادة".



في المقابل، حصلت إلينا لاسكوني من حزب "إنقاذ رومانيا" (USR) على 18%، بينما حصد نيكولاي تشيوكا، الجنرال السابق ورئيس الحزب الوطني الليبرالي، 9.3%.



ويأتي هذا السباق الرئاسي في ظل تحديات اقتصادية كبرى تعاني منها رومانيا، بما في ذلك عجز كبير في الميزانية، ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ اقتصادي، ما دفع بعض المرشحين الرئيسيين إلى تبني مواقف شعبوية.



وقال كريستيان أندري، مستشار سياسي في بوخارست، إن هذا السياق قد يؤدي إلى زيادة الإقبال على المواقف الشعبوية في الانتخابات المقبلة.



الجولة الثانية من الانتخابات ستُجرى في 8 ديسمبر، بعد أسبوع من الانتخابات البرلمانية. ويخدم الرئيس الروماني فترة مدتها خمس سنوات، مع صلاحيات واسعة تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية وتعيين القضاة.



وتُبرز هذه الانتخابات ديناميكيات جديدة في المشهد السياسي الروماني، مع تصاعد التيارات الشعبوية وتأثيرها على مستقبل البلاد كعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بحسب موقع يورونيوز.

