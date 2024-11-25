كالدين جورجيسكو الشعبوي يتصدر الانتخابات الرئاسية في رومانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حقق كالدين جورجيسكو، مرشح مستقل وشعبوي يميني متطرف غير معروف على نطاق واسع، تقدمًا مفاجئًا في الانتخابات الرئاسية في رومانيا، متصدرًا الجولة الأولى بنسبة 22% من الأصوات بعد فرز 93% من النتائج.
ومن المتوقع أن يواجه رئيس الوزراء اليساري مارسيل تشيولاكو، الذي حصل على 20% من الأصوات، في جولة الإعادة بعد أسبوعين.
وشارك في التصويت 9.4 مليون شخص، أي ما يزيد عن 52% من الناخبين المؤهلين، وفقًا لبيانات الهيئة الدائمة للانتخابات. وقد أثارت النتائج الأولية صدمة في الأوساط السياسية الرومانية، حيث تفوق جورجيسكو على التوقعات واستطلاعات الرأي المحلية.
جورجيسكو، الذي يحمل دكتوراه في علوم التربة وشغل مناصب في وزارة البيئة الرومانية في التسعينيات، خاض الانتخابات كمرشح مستقل. ركز في حملته على قضايا العدالة الاجتماعية، حيث صرح على فيسبوك بعد الإدلاء بصوته قائلاً: "صوتت من أجل المظلومين، من أجل الذين يشعرون بأنهم غير مهمين، وهم في الواقع الأكثر أهمية... التصويت هو صلاة من أجل الأمة".
وكانت حملته تعتمد بشكل كبير على منصة تيك توك، مع مزاعم من محللين بتلقيه دعمًا غير مباشر من حملة تدخل روسية نظراً لمواقفه المؤيدة لروسيا والمعارضة لحلف الناتو.
وكانت التوقعات تشير إلى مواجهة محتملة بين جورج سيميون، زعيم حزب "تحالف من أجل وحدة الرومانيين" (AUR) اليميني المتطرف، وتشيولاكو في الجولة الثانية. سيميون، الذي حصل على 14.1% من الأصوات، هنأ جورجيسكو على تقدمه، مشيدًا بخيارات الناخبين "الساعية للسيادة".
في المقابل، حصلت إلينا لاسكوني من حزب "إنقاذ رومانيا" (USR) على 18%، بينما حصد نيكولاي تشيوكا، الجنرال السابق ورئيس الحزب الوطني الليبرالي، 9.3%.
ويأتي هذا السباق الرئاسي في ظل تحديات اقتصادية كبرى تعاني منها رومانيا، بما في ذلك عجز كبير في الميزانية، ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ اقتصادي، ما دفع بعض المرشحين الرئيسيين إلى تبني مواقف شعبوية.
وقال كريستيان أندري، مستشار سياسي في بوخارست، إن هذا السياق قد يؤدي إلى زيادة الإقبال على المواقف الشعبوية في الانتخابات المقبلة.
الجولة الثانية من الانتخابات ستُجرى في 8 ديسمبر، بعد أسبوع من الانتخابات البرلمانية. ويخدم الرئيس الروماني فترة مدتها خمس سنوات، مع صلاحيات واسعة تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية وتعيين القضاة.
وتُبرز هذه الانتخابات ديناميكيات جديدة في المشهد السياسي الروماني، مع تصاعد التيارات الشعبوية وتأثيرها على مستقبل البلاد كعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بحسب موقع يورونيوز.
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