حرب أوكرانيا تتصدر جدول أعمال قمة مجموعة السبع في إيطاليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشهد مدينتا فيوجي وأناجني الإيطاليتان انعقاد قمة وزراء خارجية مجموعة السبع (G7) في أجواء دبلوماسية مكثفة، حيث تُعد هذه القمة الأولى بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، والأخيرة تحت رئاسة إيطاليا للمجموعة.
وتأتي عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لتثير تكهنات حول تأثيرها على العلاقات الدولية. ورغم المخاوف من انعكاسات سياسات الإدارة الجمهورية الجديدة، أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاجاني على أهمية الشراكة مع واشنطن، مشددًا على أن "الولايات المتحدة تظل الحليف الرئيسي لتعزيز الاستقرار الدولي".
وأشار تاجاني إلى ضرورة أن يتحلى الاتحاد الأوروبي بدور قيادي وأكثر استقلالية على الساحة الدولية، مع الحفاظ على التزام الولايات المتحدة بالشراكة عبر الأطلسي.
ويتصدر دعم أوكرانيا جدول أعمال القمة، مع مشاركة وزير الخارجية الأوكراني أندريج سيبيهيا. وأكد تاجاني أن إيطاليا، كرئيسة للمجموعة، تسعى لتعزيز التضامن مع كييف بعد مرور ألف يوم على بدء الغزو الروسي. وقال: "نواجه هجومًا روسيًا عنيفًا، ويظل دعم الشعب الأوكراني أمرًا بالغ الأهمية".
وتركز القمة أيضًا على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة. شدد تاجاني على أهمية استمرار الحوار مع جميع الأطراف الفاعلة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وضمان إطلاق سراح الرهائن.
وأشار إلى دعم المهمة الدولية في لبنان (اليونيفيل)، مؤكدًا ضرورة تعزيز أفق سياسي يضمن السلام والأمن في المنطقة.
وإلى جانب قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط، تناقش القمة استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومستقبل التجارة مع الصين، والأوضاع السياسية في جورجيا عقب الانتخابات الأخيرة. ودعا وزير الخارجية الإيطالي إلى الحفاظ على حوار بناء مع السلطات الجورجية، مع المطالبة بالشفافية حول المخالفات التي شابت الانتخابات.
وستُختتم أعمال القمة يوم الثلاثاء بمؤتمر صحفي يتم خلاله تقديم التصريحات النهائية. تهدف هذه القمة إلى تعزيز دور مجموعة السبع في المساهمة بالاستقرار الدولي وإيجاد حلول للأزمات العالمية، مع مشاركة قادة بارزين من الاتحاد الأوروبي مثل شارل ميشيل وأورسولا فون دير لاين.
وتعكس القمة التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، وسط سعي الدول السبع الكبرى لتعزيز دورها في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، بحسب موقع يورونيوز.
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