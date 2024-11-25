حرب أوكرانيا تتصدر جدول أعمال قمة مجموعة السبع في إيطاليا

تشهد مدينتا فيوجي وأناجني الإيطاليتان انعقاد قمة وزراء خارجية مجموعة السبع (G7) في أجواء دبلوماسية مكثفة، حيث تُعد هذه القمة الأولى بعد إعادة انتخاب دونالد رئيسًا للولايات المتحدة، والأخيرة تحت رئاسة إيطاليا للمجموعة.



وتأتي عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لتثير تكهنات حول تأثيرها على العلاقات الدولية. ورغم المخاوف من انعكاسات سياسات الإدارة الجمهورية الجديدة، أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاجاني على أهمية الشراكة مع واشنطن، مشددًا على أن "الولايات المتحدة تظل الحليف الرئيسي لتعزيز الاستقرار الدولي".



وأشار تاجاني إلى ضرورة أن يتحلى الاتحاد الأوروبي بدور قيادي وأكثر استقلالية على الساحة الدولية، مع الحفاظ على التزام الولايات المتحدة بالشراكة عبر الأطلسي.



ويتصدر دعم أوكرانيا جدول أعمال القمة، مع مشاركة وزير الخارجية الأوكراني أندريج سيبيهيا. وأكد تاجاني أن إيطاليا، كرئيسة للمجموعة، تسعى لتعزيز التضامن مع كييف بعد مرور ألف يوم على بدء الغزو الروسي. وقال: "نواجه هجومًا روسيًا عنيفًا، ويظل دعم الشعب الأوكراني أمرًا بالغ الأهمية".



وتركز القمة أيضًا على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة. شدد تاجاني على أهمية استمرار الحوار مع جميع الأطراف الفاعلة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وضمان إطلاق سراح الرهائن.



وأشار إلى دعم المهمة الدولية في لبنان (اليونيفيل)، مؤكدًا ضرورة تعزيز أفق سياسي يضمن السلام والأمن في المنطقة.



وإلى جانب قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط، تناقش القمة استقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومستقبل التجارة مع الصين، والأوضاع السياسية في جورجيا عقب الانتخابات الأخيرة. ودعا وزير الخارجية الإيطالي إلى الحفاظ على حوار بناء مع السلطات الجورجية، مع المطالبة بالشفافية حول المخالفات التي شابت الانتخابات.



وستُختتم أعمال القمة يوم الثلاثاء بمؤتمر صحفي يتم خلاله تقديم التصريحات النهائية. تهدف هذه القمة إلى تعزيز دور مجموعة السبع في المساهمة بالاستقرار الدولي وإيجاد حلول للأزمات العالمية، مع مشاركة قادة بارزين من الاتحاد الأوروبي مثل شارل ميشيل وأورسولا فون دير لاين.



وتعكس القمة التحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي، وسط سعي الدول السبع الكبرى لتعزيز دورها في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، بحسب موقع يورونيوز.

