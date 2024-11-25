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التدريب التقني ترصد 298 مخالفة تدريبية في النصف الأول من العام 2024 م

11/25/2024 4:26:05 AM
(MENAFN- Al Watan) أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رصد 298 مخالفة تدريبية في منشآت التدريب الأهلية في النصف الأول من عام 2024م، وتمّ التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة تتابع بشكل مستمر أداء منشآت التدريب الأهلية وجودة الخدمات والبرامج التدريبية المقدمة، حيث قامت الفرق الإشرافية التابعة لها بتنفيذ 104 زيارات إشرافية لمنشآت التدريب الأهلية .
وأضاف العتيبي أن المؤسسة تعمل على تطوير استثمار القطاع الخاص في مجال التدريب وتقديم العديد من التسهيلات له لتحفيز الاستثمار ونمو قطاع التدريب، حيث منحت المؤسسة 165 رخصة لمنشآت جديدة لمزاولة نشاط التدريب، كما منحت خلال الفترة ذاتها 223 بطاقة مدرب معتمد لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية . وأوضح المتحدث الرسمي أن المؤسسة تعمل على تنفيذ عدة إجراءات لضمان جودة مخرجات البرامج التدريبية من أهمها تنفيذ الاختبارات الشاملة والتأهيلية، ووصل عدد المستفيدين من تلك الاختبارات في معاهد ومراكز التدريب الأهلية 39.643 مستفيدا ومستفيدة .
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أتاحت إمكانية الاطلاع على المنشآت التدريبية المرخصة والبرامج المعتمدة من خلال الموقع الإلكترون إضافة إلى إتاحتها أيضا على تطبيق "تدريبك" المتوفر في متاجر الهواتف الذكية.

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