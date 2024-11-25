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وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة

11/25/2024 4:26:05 AM
(MENAFN- Al Watan) يستضيف فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريّف في لقاء بعنوان " الصناعة والتعدين والإعلام.. تعاون وتطوير مستدام " بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة و بحضور عدد من الأعضاء والإعلاميين والمسؤولين بمنطقة مكة المكرمة وذلك بقاعة احتفالات الغرفة .
وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي بأن اللقاء يتضمن العديد من المحاور ومن ضمنها أهمية تعاون قطاعات الصناعة والتعدين والإعلام في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك أبرز مسرعات معدلات النمو في قطاعي الصناعة والتعدين .
بالاضافة الى أهم الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات في قطاعي الصناعة والتعدين سواء التشريعية أو التمويلية الاجرائية .
كما أن هذا اللقاء يأتي ضمن فعاليات وأنشطة فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة النوعية لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين السعوديين التطويرية بصفة شاملة مقدما الشكر والتقدير لوزير الأستاذ بندر الخريف باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ عضوان الأحمري وكافة الأعضاء على مبادرة الوزير وتشريفه لهذا اللقاء والذي يجسد مدى حرصه وتأكيده على مدى أهمية الإعلام في تحقيق التنمية المستدامة للصناعة والتعدين .

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