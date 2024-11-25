وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة

(MENAFN
- Al Watan)
يستضيف فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريّف في لقاء بعنوان " الصناعة والتعدين والإعلام.. تعاون وتطوير مستدام " بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة و بحضور عدد من الأعضاء والإعلاميين والمسؤولين بمنطقة مكة المكرمة وذلك بقاعة احتفالات الغرفة .
وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي بأن اللقاء يتضمن العديد من المحاور ومن ضمنها أهمية تعاون قطاعات الصناعة والتعدين والإعلام في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك أبرز مسرعات معدلات النمو في قطاعي الصناعة والتعدين .
بالاضافة الى أهم الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات في قطاعي الصناعة والتعدين سواء التشريعية أو التمويلية الاجرائية .
كما أن هذا اللقاء يأتي ضمن فعاليات وأنشطة فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة النوعية لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين السعوديين التطويرية بصفة شاملة مقدما الشكر والتقدير لوزير الأستاذ بندر الخريف باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ عضوان الأحمري وكافة الأعضاء على مبادرة الوزير وتشريفه لهذا اللقاء والذي يجسد مدى حرصه وتأكيده على مدى أهمية الإعلام في تحقيق التنمية المستدامة للصناعة والتعدين .
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