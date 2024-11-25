بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو

(MENAFN
- Al Watan)
بحضور ورعاية وزير
الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود اختتمت هيئة الموسيقى حفل "روائع الأوركسترا السعودية" في جولتها الخامسة بمسرح طوكيو أوبرا سيتي بالعاصمة اليابانية (طوكيو)، وذلك بمشاركة ۱۰۰ موسيقي ومؤدي من الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، وبحضور أصحاب السمو والسعادة والمعالي وعدداً من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام وحضور جماهيري كبير.
واستهل الحفل الأستاذ بأول باسيفيكو، الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى، بكلمة أشار فيها إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها المشاركات السابقة لروائع الأوركسترا السعودية في العواصم العالمية، عازياً ما تحقق خلال حفلات روائع الأوركسترا السعودية إلى دعم صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آلسعود، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى.
وعدّ باسيفيكو "روائع الأوركسترا السعودية" أحد الخطوات التي تساهم في نقل التراث الغنائي السعودي وما يزخر به من تنوع إلى العالم عبر المشاركات الدولية المتعددة وبكوادر سعودية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، مشيراً إلى سعي الهيئة للارتقاء بالموسيقى السعودية نحو أفاق جديدة، ودورها في التبادل الثقافي مما يسهم في تعزيز التواصل الإنساني، ومد جسور التفاهم بين شعوب العالم عبر الموسيقى.
وقد بدأت الأوركسترا الإمبراطورية اليابانية - بوغاكو ريو أو بأداء مدهش الموسيقى البلاط الإمبراطوري الياباني، وهي موسيقى عريقة في الثقافة اليابانية، توارثتها الأجيال منذ 1300 عام وحتى اليوم.
وأنهت الأوركسترا والكورال الوطني السعودي الفقرة الثانية من الحفل بأداء متناغم لميدلي الإنمي باللحن السعودي، كما استفتحت الفقرة التالية بعزف موسيقى افتتاحية العلا من تأليف عمر خيرت.
وبتعاون احتفى بالثقافتين ومزج موسيقى الحضارتين اختتم الحفل بأداء مشترك للأوركسترا السعودية مع أكاديمية أوركسترا جامعة طوكيو للموسيقى والفنان الياباني هوتاي وبقيادة المايسترو هاني فرحات عبر عدد من الأعمال الموسيقية بتوزيع محمد عشي ورامي باصحيح.
وبعد هذا الحفل المحطة الخامسة لروائع الأوركسترا السعودية في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد النجاحات التي حققتها في أربع محطات سابقة، كانت تتألق في كل جولة بداية من باريس بقاعة دو شاتليه، وعلى المسرح الوطني بمكسيكو سيتي، وعلى مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في مركز لينكون بمدينة نيويورك وفي لندن بمسرح سنترل هول وستمنستر". وتعتزم هيئة الموسيقى باستمرارية تقديم عروض حفلات روائع الاوكسترا السعودية" في عدة محاطات بهدف تعريف المجتمع العالمي بروائع الموسيقى السعودية، وتعزيزاً للتبادل الثقافي الدولي والتعاون المشترك لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تتقاطع مع مستهدفات هيئة الموسيقى.
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