بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو

MENAFN - Al Watan) بحضور ورعاية الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود اختتمت هيئة الموسيقى حفل "روائع الأوركسترا السعودية" في جولتها الخامسة بمسرح طوكيو أوبرا سيتي بالعاصمة اليابانية (طوكيو)، وذلك بمشاركة ۱۰۰ موسيقي ومؤدي من الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، وبحضور أصحاب السمو والسعادة والمعالي وعدداً من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام وحضور جماهيري كبير.

واستهل الحفل الأستاذ بأول باسيفيكو، الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى، بكلمة أشار فيها إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها المشاركات السابقة لروائع الأوركسترا السعودية في العواصم العالمية، عازياً ما تحقق خلال حفلات روائع الأوركسترا السعودية إلى دعم صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آلسعود، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى.



وعدّ باسيفيكو "روائع الأوركسترا السعودية" أحد الخطوات التي تساهم في نقل التراث الغنائي السعودي وما يزخر به من تنوع إلى العالم عبر المشاركات الدولية المتعددة وبكوادر سعودية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، مشيراً إلى سعي الهيئة للارتقاء بالموسيقى السعودية نحو أفاق جديدة، ودورها في التبادل الثقافي مما يسهم في تعزيز التواصل الإنساني، ومد جسور التفاهم بين شعوب العالم عبر الموسيقى.

وقد بدأت الأوركسترا الإمبراطورية اليابانية - بوغاكو ريو أو بأداء مدهش الموسيقى البلاط الإمبراطوري الياباني، وهي موسيقى عريقة في الثقافة اليابانية، توارثتها الأجيال منذ 1300 عام وحتى اليوم.

وأنهت الأوركسترا والكورال الوطني السعودي الفقرة الثانية من الحفل بأداء متناغم لميدلي الإنمي باللحن السعودي، كما استفتحت الفقرة التالية بعزف موسيقى افتتاحية العلا من تأليف عمر خيرت.

وبتعاون احتفى بالثقافتين ومزج موسيقى الحضارتين اختتم الحفل بأداء مشترك للأوركسترا السعودية مع أكاديمية أوركسترا جامعة طوكيو للموسيقى والفنان الياباني هوتاي وبقيادة المايسترو هاني فرحات عبر عدد من الأعمال الموسيقية بتوزيع محمد عشي ورامي باصحيح.

وبعد هذا الحفل المحطة الخامسة لروائع الأوركسترا السعودية في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد النجاحات التي حققتها في أربع محطات سابقة، كانت تتألق في كل جولة بداية من باريس بقاعة دو شاتليه، وعلى المسرح الوطني بمكسيكو سيتي، وعلى مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في مركز لينكون بمدينة نيويورك وفي لندن بمسرح سنترل هول وستمنستر". وتعتزم هيئة الموسيقى باستمرارية تقديم عروض حفلات روائع الاوكسترا السعودية" في عدة محاطات بهدف تعريف المجتمع العالمي بروائع الموسيقى السعودية، وتعزيزاً للتبادل الثقافي الدولي والتعاون المشترك لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تتقاطع مع مستهدفات هيئة الموسيقى.