فيتش: نسب كفاية رأس المال تدعم حفاظ البنوك المصرية على أدائها القوى

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز، أن يحافظ القطاع المصرفيّ المصريّ على أدائه القويّ في المستقبل، مدعومًا بارتفاع نسب كفاية رأس المال وربحية كبيرة، خاصة من استثماراته في سندات الحكومة.

وقالت إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية المتمثلة في تباطؤ النمو وبيع العملة المحلية، يظل تأثير هذه العوامل على جودة القروض تحت السيطرة.

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وذكرت أن القطاع يتمتع حاليًا باستقرار نسبي في صافي الأصول الأجنبية، مع احتمالات لتحسن إضافي مدفوعًا بتحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية، ومن المتوقع أيضًا أن يسهم انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية في عام 2025 في دعم السيولة الأجنبية للبنوك.

وأشارت إلى أت البيانات الحديثة تكشف أن نسب كفاية رأس المال في القطاع المصرفيّ تعافت من تأثيرات انخفاض قيمة العملة في مارس 2024.

وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 18.6% في يونيو 2024، وهو نفس المستوى المسجل في نهاية عام 2023، في حين بلغت نسبة كفاية الشريحة الأولى من رأس المال نحو 15.2%.

وذكرت“فيتش سوليوشنز”، أن هذه القوة تعزى إلى الربحية الكبيرة التي تحققها البنوك، وخصوصًا من استثماراتها في سندات الحكومة.

وقالت إنه بالرغم من أن نسب القروض غير المنتظمة قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا من 2.6% في مارس إلى 2.7% في يونيو 2024، إلا أنها تظل أقل من نسبة 3% المسجلة في نهاية 2023.

وأشارت إلى أن سياسات الإقراض المتحفظة، مثل تمويل الشركات الكبرى والقطاع العام وموظفي القطاع الحكومي ذوي الدخل الثابت، إضافة إلى تدابير التيسير التنظيميّ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تسهم في الحد من هذه النسب والحفاظ عليها عند مستويات منخفضة. وبالتالي، تظل الحاجة إلى تخصيص المخصصات المالية محدودة، مما يُخفف الضغوط على ربحية البنوك.

وأشارت إلى أنه على الرغم من التدهور الطفيف في صافي الأصول الأجنبية للبنوك بين يونيو وأغسطس نتيجة خروج تدفقات مالية، إلا أنه من المتوقع أن يبقى هذا المؤشر بعيدًا عن المستويات السلبية الحادة المسجلة بين عامي 2021 وأوائل 2024، باستثناء حدوث صدمة كبيرة تؤدي إلى تدفقات خارجة ضخمة.

وقالت إن العجز انخفض من 0.5 مليار دولار في أغسطس إلى 0.1 مليار دولار في سبتمبر، وأن هذه التطورات تشير إلى أن البنوك باتت أكثر ارتياحًا لوضع السيولة الأجنبية، حيث استأنفت تمويل واردات السلع غير الأساسية لأول مرة منذ مارس 2022.

وتوقعت أن تعزز تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبية هذا الاستقرار، كما أنه من المرجح أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتناقصة في عام 2025 إلى تعزيز صافي الأصول الأجنبية للبنوك عبر زيادة تدفقات العملات الأجنبية من قناة السويس وانخفاض مخاوف المستثمرين.

وقالت إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الإقراض للقطاع غير الحكوميّ بدأ في التعافي مدفوعًا بنشاط اقتصاديّ أقوى فعلى سبيل المثال، ارتفع نمو الائتمان إلى 53.3% على أساس سنويّ في مايو 2024، متأثرًا بزيادة قدرها 85.7% في اقتراض الحكومة و30.3% في اقتراض القطاع الخاص. ورغم أن انخفاض قيمة العملة بنسبة تقارب 60% قد ضخّم هذه النسب، إلا أن الأرقام الحقيقية تظهر نموًّا كبيرًا في الإقراض.

وتوقعت أن يستمر هذا الاتجاه مع التوسع النمو المتوقع، عند 5.1% للسنة المالية 2025/2024، وانخفاض أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس في عام 2025.

وتشير التقديرات الأولية للبنك المركزى إلى أن النشاط الاقتصادى فى مصر نما بوتيرة أسرع فى الربع الثالث من العام الحالى مقارنة بنمو 2.4% فى الربع الثانى من العام.

ومع ذلك، يُتوقع أن يتباطأ النمو الإجمالي للقروض إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 مع تلاشي تأثير انخفاض العملة.

وعلى صعيد الخصخصة، تخطط الحكومة لطرح 30% من أسهم بنك“المتحد” في البورصة المصرية، مع تخصيص الجزء الأكبر للمستثمرين المؤسسيين وحوالي 5% للمستثمرين الأفراد.

وتوقعت“فيتش سوليوشنز”، أن يحقق هذا الطرح عائدات تقدر بنحو 100 مليون دولار للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مصر على طرح بنك“القاهرة” كجزء من خطتها لزيادة دور القطاع الخاص.

وفي الجانب الرقميّ، تستعد مصر لإطلاق أول بنك رقميّ في الربع الرابع من عام 2024، بعد حصول شركة الابتكار الرقمي المصرية، التابعة لبنك مصر، على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصريّ.

وقالت إن هذا المشروع يدعم رؤية مصر 2030 لتعزيز التكنولوجيا المالية في البلاد، مستفيدًا من نسبة انتشار الإنترنت المرتفعة التي تصل إلى ثلاثة أرباع السكان.

أشارت“فيتش سوليوشنز” إلى أن القطاع الحكوميّ والقطاع العام يشكل حوالي 22% من إجمالي الودائع، بينما تُقدر الودائع بالعملة المحلية بنسبة 75% من إجمالي الودائع، و60% من هذه النسبة تأتي من الأفراد، وتوقعت أن تُسهم التكنولوجيا المالية في توسيع قاعدة التمويل المحلي.

وتشير التوقعات إلى نمو معتدل في الأصول المصرفية والقروض والودائع خلال السنوات المقبلة. كما يُتوقع أن يواصل القطاع دوره في دعم الاقتصاد، مستفيدًا من استقرار السياسات المالية والنقدية وتحسن بيئة الأعمال المحلية والدولية.







