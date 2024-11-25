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بايونيرز بروبرتيز تضاعف أرباحها إلى 1.47 مليار جنيه خلال 9 أشهر

11/25/2024 4:25:42 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تضاعفت أرباح شركة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، بنسبة 517% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 1.47 مليار جنيه، مقارنة بربح 238.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.

وزادت إيرادات الشركة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.92 مليار جنيه، مقابل 4.04 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2023.

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وكانت اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، مشروع نظام الإثابة والتحفيز ونماذج عقود تخصيص أسهم النظام للمستفيدين منه.

وصدقت العمومية العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

وقررت العمومية ترحيل الرصيد المدرج ضمن الاحتياطي العام وناتج عملية التقسيم إلى الأرباح/الحسائر المتراكمة.

وكانت أطلقت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، أول مرحلة من مشروع الجديد في القاهرة الجديدة“IVOIRE EAST” بحجم استثمارات متوقع 22 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة، أن المبيعات المتوقعة للمشروع تقدر بنحو 45 مليار جنيه، مؤكدة أنه سوف يتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضافت أن مشروعات بايونيرز بروبرتيز حققت مبيعات تعاقدية بلغت 8.4 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري.

وأشارت إلى أنه من المخطط طرح مراحل جديدة لمشروعات الشركة في العين السخنة والساحل الشمالي خلال العام الجاري.


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