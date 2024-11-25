الرقابة المالية تُقر إجراءات تقسيم أرابيا إنفستمنتس إلى شركتين

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، بشأن تقسم الشركة وفقًا للأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في ديسمبر الماضي أساس الانقسام.

وبحسب بيان للرقابة المالية اليوم الأحد، من المقرر بقاء المساهمين في أرابيا إنفستمنتس -قاسمة- والشركة المنقسمة بدون تعديل ونفس عدد الأسهم كما يلي:

موضوعات15 ديسمبر.. عمومية“أرابيا إنفستمنتس” تبحث تقسيم الشركة بالقيمة الدفترية اليوم.. نهاية حق توزيع 4 جنيهات لسهم“مصر لصناعة الكيماويات” “بايونيرز بروبرتيز” تضاعف أرباحها إلى 1.47 مليار جنيه خلال 9 أشهر

– أرابيا انفستمنتس هولدنج: رأسمال الشركة المرخص به يبلغ 1.4 مليار جنيه، فيما يصبح رأسمال الشركة المصدر نحو 296.04 مليون جنيه موزعًا على 1.55 ميار سهم بقيمة اسمية 19 قرشًا للسهم وذلك بعد تخفيض رأس المال المصدر عن طريق تخفيض القية الاسمية لأسهم الشركة في مقابل اصدار أسهم جدية للمساهمين في الشركة المنقسمة دون مقابل تمثل القيمة التي تم تخفيضها من رأسمال الشركة المصدر.

وسيتم ترحيل الفرق بين رأس المال وصافي حقوق الملكية والبالغ قدرها 322.42 مليون طبقا لتقرير الأداء الاقتصادي بمبلغ 26.37 مليون جنيه -احتياطيات-.

-شركة ايه أي اتش للاستثمار والتنمية -المنقسمة-: الموافقة على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة التي ستأخذ اسم شركة أيه آي اتش للاستثمار برأسمال مرخص 800 مليون جنيه والمصدر 171.39 مليون جنيه موزعا على 1.55 مليار سهم بقيمة اسمية 11 قرشًا لسهم .

وسيتم ترحيل الفرق بين رأس المال وصافي حقوق الملكية والبالغ قدرها 187.36 مليون طبقا لتقرير الأداء الاقتصادي بمبلغ 15.96 مليون جنيه -احتياطيات-.

وكانت أرابيا انفستمنتس هولدنج، قررت تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية، يتضمن تقسم الشركة وفقًا للأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في ديسمبر الماضي أساس الانقسام.

ومن المقرر أن تظل أرابيا انفستمنتس -قاسمة- قائمة ويخفض رأسمالها المصدر بقيمة ما يخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم.

“وعلى أن تحتفظ الشركة القاسمة بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وهم“شركة يو أي فاينانس، وشركة رواج للتمويل الاستهلاكي، وشركة توريق للتوريق، وشركة تخصيم للتخصيم”.، كما تظل محتفظة بترخصيها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.

ومن المقرر أن ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم شركة أيه آي اتش للاستثمار والتنمية، في شكل شركة مساهمة مصرية على أن يؤول إليها الشركات الأخرى العاملة في غير الأنشطة المالية غير المصرفية وهم:

“شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية، وشركة طوبلاط للإنتاج المعماري، وشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، وشركة سي دي اس ام للتجارة والتصدير، وشركة رواج للمشروعات العقارية والتجارية، وشركة رواج أتو مارت، وشركة نهضة للبترول والغاز وشركة استثمارات للطاقة، والشركة العالمية لمشروعات البنية الأساسية وشركة كهرباء شرق العوينات”.

ويتمثل غرضها في الاستثمار والمساهمة والاشتراك في تأسيس الشركات والمشروعات التي تعمل بمجال الاستيراد والتصدير، ومراكز الصيانة المحلية والإقليمية وكافة أنشطة الصناعة والتجارة والنقل والتوريدات والمقاولات العمومية والوكالة التجارية وأعمال التطوير والاستثمار والتسويق العقاري وإقامة وتشغيل محطات إنتاج الطاقة ومصانع الطوب وتقديم كافة الخدمات والأعمال البترولية وإقامة المشورعات الميكانيكية والكهربائية.

وعلى أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أرابيا انفستمنتس في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات الملكية لنفس عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.