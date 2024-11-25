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اليوم.. نهاية حق توزيع 4 جنيهات لسهم مصر لصناعة الكيماويات

11/25/2024 4:25:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة“مصر لصناعة الكيماويات”، بإغلاق جلسة اليوم 25 نوفمبر.

وتقرر توزيع كوبون مصر لصناعة الكيماويات رقم (62) بواقع 4 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من 28 نوفمبر 2024 .

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وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“مصر لصناعة الكيماويات”، توزيع كوبون نقدي بقيمة 4 جنيهات للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

وقررت العمومية إرجاء النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة مع استمرار التشكيل الحالي لحين انعقاد أفرب عمومية.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.

ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي قدره 4 جنيهات لكل سهم عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 22% خلال العام المالي الماضي، لتصل 667.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 545.9 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 908 مليون جنيه، مقابل 867.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة قفزة الأرباح السنوية إلى زيادة الدخل من الاستثمار، وأرباح فروق عملة، وارتفاع طفيف بأسعار المنتجات والطاقة الإنتاجية.

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