15 ديسمبر.. عمومية أرابيا إنفستمنتس تبحث تقسيم الشركة بالقيمة الدفترية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دغت شركة“أرابيا إنفستمنتس هولدنج” مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية يوم 15 ديسمبر المُقبل، لمناقشة تقسيم الشركة.
وستناقش العمومية اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في ديسمبر الماضي أساس الانقسام.
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كما ستبحث مقترح مجلس الإدارة بشأن أسباب التقسيم، واعتماد تقريري التقييم الصادرين من اللجنتين المشكلتين من هيئة الاستثمار بشأن تحديد صافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة.
وسوف تنظر العمومية في اعتماد مشروع التقسيم التفصيلي للأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة، واعماد القوائم الافتراضية لهما لمدة عامين قبل التقسيم.
وستناقش العمومية مقترح مجلس الإدارة بشأن استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة في البورصة، وقيد أسهم الشركة المنقسمة بنظام الإيداع والقيد لدى شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج، بشأن تقسم الشركة وفقًا للأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في ديسمبر الماضي أساس الانقسام.
وبحسب بيان للرقابة المالية اليوم الأحد، من المقرر بقاء المساهمين في أرابيا إنفستمنتس -قاسمة- والشركة المنقسمة بدون تعديل ونفس عدد الأسهم كما يلي:
– أرابيا انفستمنتس هولدنج: رأسمال الشركة المرخص به يبلغ 1.4 مليار جنيه، فيما يصبح رأسمال الشركة المصدر نحو 296.04 مليون جنيه موزعًا على 1.55 ميار سهم بقيمة اسمية 19 قرشًا للسهم وذلك بعد تخفيض رأس المال المصدر عن طريق تخفيض القية الاسمية لأسهم الشركة في مقابل اصدار أسهم جدية للمساهمين في الشركة المنقسمة دون مقابل تمثل القيمة التي تم تخفيضها من رأسمال الشركة المصدر.
وسيتم ترحيل الفرق بين رأس المال وصافي حقوق الملكية والبالغ قدرها 322.42 مليون طبقا لتقرير الأداء الاقتصادي بمبلغ 26.37 مليون جنيه -احتياطيات-.
-شركة ايه أي اتش للاستثمار والتنمية -المنقسمة-: الموافقة على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة التي ستأخذ اسم شركة أيه آي اتش للاستثمار برأسمال مرخص 800 مليون جنيه والمصدر 171.39 مليون جنيه موزعا على 1.55 مليار سهم بقيمة اسمية 11 قرشًا لسهم .
وسيتم ترحيل الفرق بين رأس المال وصافي حقوق الملكية والبالغ قدرها 187.36 مليون طبقا لتقرير الأداء الاقتصادي بمبلغ 15.96 مليون جنيه -احتياطيات-.
وكانت أرابيا انفستمنتس هولدنج، قررت تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية، يتضمن تقسم الشركة وفقًا للأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في ديسمبر الماضي أساس الانقسام.
ومن المقرر أن تظل أرابيا انفستمنتس -قاسمة- قائمة ويخفض رأسمالها المصدر بقيمة ما يخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم.
“وعلى أن تحتفظ الشركة القاسمة بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وهم“شركة يو أي فاينانس، وشركة رواج للتمويل الاستهلاكي، وشركة توريق للتوريق، وشركة تخصيم للتخصيم”.، كما تظل محتفظة بترخصيها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
ومن المقرر أن ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم شركة أيه آي اتش للاستثمار والتنمية، في شكل شركة مساهمة مصرية على أن يؤول إليها الشركات الأخرى العاملة في غير الأنشطة المالية غير المصرفية وهم:
“شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية، وشركة طوبلاط للإنتاج المعماري، وشركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، وشركة سي دي اس ام للتجارة والتصدير، وشركة رواج للمشروعات العقارية والتجارية، وشركة رواج أتو مارت، وشركة نهضة للبترول والغاز وشركة استثمارات للطاقة، والشركة العالمية لمشروعات البنية الأساسية وشركة كهرباء شرق العوينات”.
ويتمثل غرضها في الاستثمار والمساهمة والاشتراك في تأسيس الشركات والمشروعات التي تعمل بمجال الاستيراد والتصدير، ومراكز الصيانة المحلية والإقليمية وكافة أنشطة الصناعة والتجارة والنقل والتوريدات والمقاولات العمومية والوكالة التجارية وأعمال التطوير والاستثمار والتسويق العقاري وإقامة وتشغيل محطات إنتاج الطاقة ومصانع الطوب وتقديم كافة الخدمات والأعمال البترولية وإقامة المشورعات الميكانيكية والكهربائية.
وعلى أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أرابيا انفستمنتس في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات الملكية لنفس عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.
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