الحكومة تبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية في محافظة بورسعيد

MENAFN - Al-Borsa News) عقد شريف الشربيني، الإسكان، ومنال عوض، التنمية المحلية، ومحمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعاً موسعاً مساء أمس الأحد، لبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي المحافظة.

وخلال الاجتماع، وتمت الإشارة إلى جهود وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري فى توفير أكثر من 32 ألف وحدة سكنية (تم وجارٍ تنفيذها) بالمحافظة ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين”، بمحورى منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء حجم الأراضي المرفقة التي وفرتها المحافظة لصالح الصندوق.

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كما تم خلال الاجتماع، الاتفاق على قيام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بإعداد إعلان لطرح الوحدات السكنية الاستثمارية التي ينفذها الصندوق بمدينة بور فؤاد بمساحات (110 – 116) متراً لمتوسطي الدخل، للراغبين في التحويل من حاجزي التعاونيات، حيث يجرى تنفيذ نحو 2400 وحدة بمدينة بور فؤاد بالمحافظة.

وتم أيضا الاتفاق على قيام محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بإنهاء إجراءات تخصيص 21 فداناً لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لتنفيذ وحدات 75 متراً ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” لحاجزي وحدات الإسكان التعاوني منذ 2013.