الحكومة تبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية في محافظة بورسعيد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقد شريف الشربيني، وزير
الإسكان، ومنال عوض، وزيرة
التنمية المحلية، ومحمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعاً موسعاً مساء أمس الأحد، لبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي المحافظة.
وخلال الاجتماع، وتمت الإشارة إلى جهود وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري فى توفير أكثر من 32 ألف وحدة سكنية (تم وجارٍ تنفيذها) بالمحافظة ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين”، بمحورى منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء حجم الأراضي المرفقة التي وفرتها المحافظة لصالح الصندوق.
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كما تم خلال الاجتماع، الاتفاق على قيام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بإعداد إعلان لطرح الوحدات السكنية الاستثمارية التي ينفذها الصندوق بمدينة بور فؤاد بمساحات (110 – 116) متراً لمتوسطي الدخل، للراغبين في التحويل من حاجزي التعاونيات، حيث يجرى تنفيذ نحو 2400 وحدة بمدينة بور فؤاد بالمحافظة.
وتم أيضا الاتفاق على قيام محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بإنهاء إجراءات تخصيص 21 فداناً لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لتنفيذ وحدات 75 متراً ضمن مبادرة“سكن لكل المصريين” لحاجزي وحدات الإسكان التعاوني منذ 2013.
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