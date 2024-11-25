مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى
التاريخ
11/25/2024 4:18:34 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية، أن عددا من المستعمرين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية.
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