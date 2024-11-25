هيومن رايتس ووتش: إسرائيل استخدمت أسلحة أميركية في قتل صحافيين جنوبي لبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة أميركية في غارة على بلدة حاصبيا بقضاء النبطية جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد 3 صحافيين وإصابة 4 آخرين.

وذكرت المنظمة في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، أنها "خلصت إلى أن الجيش الإسرائيلي شن غارات باستخدام قذائف ملقاة من الجو تشمل مجموعة ذخائر الهجوم المباشر المشترك أميركية الصنع".

وأوضحت أن غارة إسرائيلية نفذت في صباح 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على منتجع "حاصبيا فيليج كلوب" في بلدة حاصبيا جنوبي لبنان، حيث كان أكثر من 12 صحافيا يقيمون منذ أكثر من 3 أسابيع، وأسفرت عن استشهاد 3 منهم وجرح 4.

وقالت المنظمة إنها "لم تجد أي دليل على وجود قوات عسكرية أو نشاطات قتالية أو عسكرية في المنطقة وقت الهجوم". وأضافت: "المعلومات تؤكد أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم، أو يُفترض أن يعلم، أن الصحافيين يقيمون في المنطقة وفي المبنى المستهدف".

وبعد إعلانه أن قواته قصفت مبنى "حيث يعمل إرهابيون"، قال الجيش الإسرائيلي بعد ساعات إن "الحادث قيد التحقيق"، وفق تقرير المنظمة. وضمن تحقيقاتها بالحادثة، قالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع 8 أشخاص كانوا يقيمون في المنتجع أو في جواره، بينهم 3 صحافيين مصابين ومالك المنتجع.

كما زارت "هيومن رايتس ووتش" أيضا الموقع في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وتحققت من 6 فيديوهات و22 صورة للغارة وآثارها، إضافة إلى التحقق من صور الأقمار الاصطناعية.

وأشارت إلى أنها "لم تتلقّ أي رد على الرسائل الموجهة إلى الجيش الإسرائيلي في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، التي تضمنت نتائج التحقيق وأسئلة، وإلى الجيش اللبناني في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر التي تضمنت أسئلة".

وأضافت: "بحسب المقابلات وصور كاميرات المراقبة التي يظهر التوقيت عليها، شُنت الغارة على المبنى الذي يقيم فيه الصحفيون بُعيد الساعة 3 صباحا، وكان معظم الصحافيين نياما".

وتابعت: "سقطت قنبلة على المبنى المؤلف من طابق واحد، وانفجرت عند ارتطامها بالأرض". وقتل الانفجار الصحافي والمصور التلفزيوني غسان نجار، ومهندس البث الفضائي محمد رضا، وكلاهما يعمل في قناة "الميادين"، ومصور قناة "المنار" التابعة لـ "حزب الله" وسام قاسم.

وقال الصحافيون إنهم كانوا يسمعون صوت المسيّرات فوق المنطقة بدون انقطاع، ما يرجح أن المنطقة كانت تحت المراقبة الإسرائيلية قبل الغارة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، ولم يقع أي هجوم على بلدة حاصبيا، بحسب التقرير.

وتحققت المنظمة من فيديوهات التُقطت بعد الغارة بدقائق، يظهر فيها المبنى المستهدف مدمَّرا بالكامل ومبانٍ متضررة في الجوار.

ودعت المنظمة الحكومة الأميركية إلى "تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الغارات العسكرية غير القانونية المتكررة على المدنيين، التي قد تجعل المسؤولين الأميركيين متواطئين في ارتكاب جرائم حرب".

وقال باحث أول في قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في المنظمة، ريتشارد وير، إن "استخدام إسرائيل الأسلحة الأميركية في هجوم غير قانوني وقتل الصحافيين بعيدا عن أي هدف عسكري هو وصمة عار للولايات المتحدة وإسرائيل على حد سواء".

وأضاف أن "الغارات الإسرائيلية السابقة التي قتلت صحافيين بدون أي عواقب لا تبعث كثيرا على الأمل في محاسبة هذه الانتهاكات ضد الإعلام أو غيرها في المستقبل".

ووفق وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، قتل 11 صحافيا نت جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.