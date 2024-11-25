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الاحتلال يهدم غرفة زراعية وسورا في دير دبوان شرق رام الله

11/25/2024 4:18:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-
هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، غرفة زراعية وسورًا في بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية، وسور في منطقة "أبو شريف" الواقعة بين بلدتي برقا ودير دبوان، تعودان للمواطن رشاد سعود.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا، و6 غير مأهولة، و19 منشآت زراعية وغيرها، كما اخطرت بهدم 38 منشآت أخرى.

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