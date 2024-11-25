الاحتلال يهدم غرفة زراعية وسورا في دير دبوان شرق رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN-
هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، غرفة زراعية وسورًا في بلدة دير دبوان شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية، وسور في منطقة "أبو شريف" الواقعة بين بلدتي برقا ودير دبوان، تعودان للمواطن رشاد سعود.
ونفذت سلطات الاحتلال خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي، 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا، و6 غير مأهولة، و19 منشآت زراعية وغيرها، كما اخطرت بهدم 38 منشآت أخرى.
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