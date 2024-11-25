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الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال القدس

11/25/2024 4:18:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة القدس، وأعاقت
تنقل المواطنين شمال المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال نصب حاجزاً طياراً على دوار بلدة الرام شمال القدس، وشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز قلنديا شمال المدينة، مما أعاق حركة المواطنين وتنقلاتهم من وإلى المدينة.

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