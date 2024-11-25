الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال القدس

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال القدس
التاريخ
11/25/2024 4:18:33 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس/PNN- شددت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة القدس، وأعاقت
تنقل المواطنين شمال المدينة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال نصب حاجزاً طياراً على دوار بلدة الرام شمال القدس، وشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز قلنديا شمال المدينة، مما أعاق حركة المواطنين وتنقلاتهم من وإلى المدينة.
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