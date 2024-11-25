الاحتلال يهدم منشآت سكنية في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منشآت سكينة في منطقة "البرج" بالأغوار الشمالية.
وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم غرفتين سكنيتين من الطوب، للمواطن راضي خليل زواهرة، مشيرا إلى أن عملية الهدم ما زالت مستمرة.
ونفذت سلطات الاحتلال خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا، و6 غير مأهولة، و19 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 38 منشأة أخرى.
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