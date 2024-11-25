الاحتلال يهدم منشآت سكنية في الأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News ) الأغوار / PNN - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منشآت سكينة في منطقة "البرج" بالأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم غرفتين سكنيتين من الطوب، للمواطن راضي خليل زواهرة، مشيرا إلى أن عملية الهدم ما زالت مستمرة.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 34 عملية هدم طالت 45 منشأة، بينها 12 منزلا مأهولا، و6 غير مأهولة، و19 منشأة زراعية وغيرها، كما أخطرت بهدم 38 منشأة أخرى.