عائلات أسرى إسرائيليين في غزة: إسرائيل تضلل إدارة ترامب لتجنب صفقة تبادل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - اتهمت عائلات أسرى إسرائيليين في قطاغ غزة، حكومة بنيامين نتنياهو، بتقديم معلومات مضللة للإدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، حول مصير الأسرى، لتجنب الضغوط الأميركية المحتملة على إسرائيل لدفعها نحو إتمام تبادل.

جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، في وقت تشهد فيه تل أبيب مطالبات متزايدة من عائلات الأسرى لإعادة ذويهم المحتجزين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسط تحذيرات من تدهور أوضاعهم في ظل "الظروف القاسية".

وفيما تركيز الولايات المتحدة وإسرائيل على المفاوضات لإنهاء العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان، يتصاعد الغضب في أوساط عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، مع استمرار احتجاز 101 أسير منذ أكثر من 416 يومًا، متهمة الحكومة بالإهمال والتخلي عنهم.

وأشار التقرير إلى أن مصادر مقربة من الرئيس الأميركي المنتخب أكدت اهتمامه بقضية الأسرى، إلا أن تل أبيب تقدم معلومات لمسؤولي إدارته المقبلة تفيد بأن "أغلب الأسرى قتلوا وليسوا على قيد الحياة"، بهدف تقليل الضغوط الأميركية لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس، بعد تنصيب الإدارة الجديدة في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وفي منتجع مارا لاغو في فلوريدا، ذكرت القناة أن "البعض شبه ترامب بالرئيس رونالد ريغان، الذي أنهى أزمة رهائن إيران فور تسلمه السلطة عام 1981". وأشارت إلى أنه أثناء حملته الانتخابية، ادعى ترامب مرارًا أنه لو كان في منصب الرئيس، لما اندلعت الحرب، وأنه قادر على "إطلاق سراح الأسرى في غزة".

وانتقد والد أحد الجنود الأسرى، رُوبي حن، الحكومة الإسرائيلية، وقال: "يمكنني أن أؤكد، بناءً على المصادر التي أتحدث معها، أن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وهم أنفسهم المسؤولون عن فشل 7 أكتوبر، يبلغون ترامب وفريقه بأن غالبية المختطفين قد قُتلوا".

واعتبر أن الحكومة بأنها تستخدم هذا النهج في محاولة لتقليل ضغوط محتملة قد تحاول إدارة ترامب ممارستها مستقبلا على إسرائيل، وقال "يعتبرون أنه بذلك لن تكون هناك ضغوط لاستعجال التوصل إلى صفقة تبادل. إنه لأمر مذهل أن يجرؤوا على قول مثل هذه الأمور بينما يرتدون شارة دعم الرهائن".

بدوره، قال غيل ديكمان، قريب إحدى الأسيرات، كتب على تويتر: "من يروج لترامب هذه الأكاذيب؟ من يقنعه بأن الرهائن قد ماتوا؟ بدلاً من إعادة الجميع سريعًا، سواء كانوا أحياء أو موتى، انتظرتم حتى يُقتل الرهائن في الأسر، والآن تكذبون وتقولون إن معظمهم قد ماتوا لتبرير التخلي عنهم مجددًا". وأضاف: "ما زال هناك من هم أحياء. أعيدوهم جميعًا. بلا أعذار. الأحياء لإعادة التأهيل، والموتى للدفن".

وفي نشاط احتجاجي نظمه أقارب الأسرى في تل أبيب، طالبت أسيرة أُفرج عنها بعد 57 يومًا في الأسر، بالإسراع في إبرام صفقة تبادل قائلة: "كل الأطراف المعنية تؤكد أن الظروف أصبحت مهيأة للصفقة. لم تعد هناك أعذار. حان الوقت لإعادة جميع الرهائن، وبأسرع وقت ممكن، لأن الشتاء في الأنفاق يجعل من الصعب معرفة من سيبقى على قيد الحياة". وأضافت: "لو فهم المسؤولون فقط ما يعنيه البقاء في ظروف غير إنسانية في الأنفاق، لمدة 54 يومًا، لما تركوا المختطفين هناك طوال 415 يومًا".