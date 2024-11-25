ثلاثة إسرائيليين من“غلاف غزة” قُتل آباؤهم وأمهاتهم في الحرب: نعم لاعتقال نتنياهو

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -دعا ثلاثة إسرائيليين قتل آباؤهم وأمهاتهم داخل منازلهم في السابع من أكتوبر إلى رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني. ويرى هؤلاء أن أوامر محكمة الجنايات الدولية باعتقال وغالانت تعكس عمق الأزمة الأخلاقية والسياسية في إسرائيل اليوم.

في مقال مشترك نشرته صحيفة“هآرتس” اليوم الإثنين، يؤكد الإسرائيليون الثلاثة يونثان زايغن، يعقوب غودو، وماعوز يانون، من سكان بئيري، ناتيف هعشراه، وكسوفيم في منطقة“غلاف غزة”، أن فقدان الأعزاء يبعث فيهم أحيانًا مشاعر غضب ورغبة بالانتقام، لكنهم يرفضون هذه المشاعر ويشدّدون على أن الانتقام ليس خيارًا لديهم، لأنه“أخلاقيًا واستراتيجيًا لا يمكن أن يكون الانتقام سياسة دولة عند تقدّمها لوضع خطة عمل خاصة بالحرب”.

إسرائيليون: وعود كاذبة بتأمين الأمن انقلبت تحت قيادة نتنياهو وحكومته إلى حملة انتقام في غزة تشمل تجويعًا وجرائم حرب وتطهيرًا عرقيًا

في مقالهم بعنوان“نعم لاعتقال نتنياهو”، يتابع الإسرائيليون الثلاثة، منتقدين الوضع الحالي:“صحيح، محزن أننا وصلنا إلى وقت تقول فيه مؤسسة دولية ما كان واضحًا لنا.. وعود كاذبة بتأمين الأمن انقلبت تحت قيادة نتنياهو وحكومته إلى حملة انتقام في غزة تشمل تجويعًا وجرائم حرب وتطهيرًا عرقيًا، بالتزامن مع توسيع المستوطنات في الضفة الغربية”.

بحسب الإسرائيليين الثلاثة، فإن نتنياهو ووزراءه“يتحدثون ويفعلون يوميًا بشكل يستبيح دم الإسرائيليين والفلسطينيين لصالح البقاء في الحكم ومن أجل أفكار مسيحانية غيبية”. ويرون أن قرارات الاعتقال الصادرة من لاهاي“تعكس عمق الأزمة الأخلاقية والقيادية في إسرائيل اليوم”.

ويضيفون أنه“بصرف النظر عن مدى عدالة هذه الأوامر من الناحية القضائية ومدى تبريرها، فإن القيادة الإسرائيلية، ومنذ عامين، تقوم بضرب الجهاز القضائي والديمقراطية في إسرائيل، وتمتنع عن تحمّل مسؤوليتها حتى في الحد الأدنى، وترفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وتخرس كل انتقاد لها بالقوة عبر نعت الناقدين والمناهضين المحليين بالخيانة، والمناهضين الخارجيين باللاسامية. ومثل هذه القيادة تستدعي تحقيقًا دوليًا”.

يقترح هؤلاء الإسرائيليون بديلًا للانتقام والعدوان من شأنه أن يقود إلى واقع مختلف:“مهمتنا اليوم أن نفهم ليس كيف ننتقم لأقاربنا الذين قتلوا، بل كيف ننتج واقعًا مختلفًا لا يسدد فيه أحد مثل هذا الثمن الباهظ. وجود أطفال جوعى في غزة لا يساهم في إنتاج مثل هذا الواقع المشتهى. أطفال نازحون وخائفون في إسرائيل لا يساهمون في بناء مستقبل أفضل. سياسات الحكومة والإدارة العسكرية في العام الأخير لا تنتج أمنًا، ولا تدفع نحو أي هدف، عدا تغذية دائرة الدم والعنف وتوسيع السيطرة غير القانونية وغير الممكنة لإسرائيل على المنطقة، وخاصة بين البحر والنهر”.

في ختام مقالهم، يتوجه الإسرائيليون الثلاثة ممن فقدوا أهاليهم في الحرب إلى نتنياهو بلغة مباشرة:“نتنياهو، توقف! أنهِ الحرب، واستعد المخطوفين بسرعة، واسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. قم بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وافتح قناة دبلوماسية لتسوية بعيدة الأمد تُوفِّر الأمن الحقيقي لسكان إسرائيل، وإلا فإن أفعالك تبرر أوامر الاعتقال بحقك، لأن هناك حاجة إلى أن يوقف أحدهم هذا الجنون!”

بيد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مشغول بحاله، وبمستقبله، وبصورته، ومكانته، والدفاع عن أبواقه ومساعديه المتورطين بشبهات فساد وانتهاك القوانين لخدمته.

اليوم، يطالب نتنياهو مجددًا بتأجيل شهادته في المحكمة المركزية في القدس المحتلة لأسبوعين، علمًا بأنها مقررة في الثاني من الشهر القادم. القضية تتعلق بواحدة من تهم الفساد ضده: صفقة مشبوهة بالرشوة بين نتنياهو ومالك صحيفة“يديعوت أحرونوت”، حيث وُعدت الصحيفة بتغطية إيجابية مقابل تسهيلات ومنافع.

بالتزامن، تطالب صحيفة“هآرتس” بالسماح ببث فيلم“ملفات نتنياهو” المحظور في إسرائيل، كونه يسلط الضوء على الزوجين نتنياهو، طمعهما، جشعهما، وأنانيتهما، وبالتالي يساعد في فهم إدارة شؤون الدولة في الحرب والسلم.

الفيلم، الذي عرض في آخر مهرجان للسينما في كندا، محظور في إسرائيل (بسبب مقاطع من إفادات نتنياهو خلال التحقيق معه في المحاكم). ويشير إلى حياة الترف والإسراف داخل بيت رئيس الوزراء، ويظهر صورة سارة نتنياهو كمدمنة على تلقّي الهدايا، وكيف أن بنيامين نتنياهو يرتجف خوفًا منها، ويرى نفسه دائمًا ضحية.

كما يكشف الفيلم العلاقة بين نفسية الزوجين نتنياهو وما حصل في إسرائيل والمنطقة خلال السنوات الأخيرة.