قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل فلسطينيين اثنين في بلدة يعبد

(MENAFN
) في مساء يوم الأحد الموافق 24نوفمبر، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين في بلدة يعبد، الواقعة جنوب جنين في شمال الضفة الغربية، وشنّت حملات مداهمة في بلدات دوما وبيتا جنوب نابلس, ووفقًا للمصادر المحلية التي نقلها موقع "الجزيرة نت"، أفادت التقارير بأن مقاتلين فلسطينيين ألقوا قنابل محلية الصنع على القوات الإسرائيلية في يعبد, من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن شابًا أصيب برصاص الاحتلال في قرية النّفودومية، جنوب جنين، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.
كذلك استمرت قوات الاحتلال في عملياتها، حيث قامت بتخريب مركبات المدنيين في يعبد وأطلقت النار بشكل عشوائي على الفلسطينيين, وفي نابلس، أفاد الناشطون باستخدام القوات الإسرائيلية لقنابل صوتية خلال مداهمة بلدة بيتا، كما تم اعتقال "لابيب محمد دوابشة" خلال اقتحام بلدة دوما، حيث تم تحويل منزل إلى مركز للتحقيق, كما اندلعت اشتباكات في بلدة عُدْلة جنوب نابلس.
كما قامت قوات الاحتلال بمداهمة قرية باقة الحطب قرب قلقيلية، وبلدة جيّوس، واعتقلت شابًا أثناء اقتحام مخيم العروب للاجئين في الخليل, وفي الخضر، جنوب بيت لحم، اعتدت قوات الاحتلال على المدنيين، بما في ذلك النساء، واعتقلت طفلاً, وتستمر عمليات المداهمة اليومية في الخضر، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بتركيب الحواجز وتفتيش المركبات, كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغيّر شمال شرق رام الله، حيث تم نشر القناصة على أسطح المنازل، وتدمير المنازل، واعتقال الشبان واعتداءاتهم عليهم, وتتعرض بلدة المغيّر لاعتداءات متكررة من المستوطنين، كان أبرزها الهجوم العنيف في إبريل الماضي, وتعتبر هذه الحملة من المداهمات والاعتداءات المستمرة جزءًا من التصعيد العام في العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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