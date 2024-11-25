وسائل الإعلام العبرية تفيد أن اجتماعًا أمنيًا ترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن لبنان انتهى بتفاؤل

(MENAFN
) في يوم الاثنين الموافق 25نوفمبر، أفادت وسائل الإعلام العبرية أن اجتماعًا أمنيًا ترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
بشأن لبنان انتهى بتفاؤل, ومع ذلك، نقل الموقع الأمريكي "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله إنه رغم اقتراب الاتفاق على وقف إطلاق النار مع لبنان، لا يزال هناك بعض العمل المطلوب لاستكماله, وذكرت القناة 13 العبرية أن مسؤولًا إسرائيليًا أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة خلال الاجتماع بسبب القضايا الرئيسية التي لا تزال عالقة، رغم أن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي.
كما تعتبر المحادثات الأمنية الجارية ذات أهمية كبيرة، وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع, وأفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية بأن مصدرًا إسرائيليًا قال إن "تل أبيب" حصلت على ضمانات من واشنطن للسماح بالتحرك العسكري في لبنان في حال تم خرق الاتفاق, كما أفادت قناة 14 أن نتنياهو يفضل اتفاقًا مع لبنان يتضمن ضمانات أمريكية تسمح لإسرائيل بالرد على أي انتهاكات, كما عبر نتنياهو عن قلقه من أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات أحادية في نهاية فترة رئاسة الرئيس جو بايدن.
ومن المقرر أن يصل دان شابيرو، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، إلى إسرائيل يوم الثلاثاء لمناقشة الجوانب الأمنية للاتفاق, وأشار مصدر إلى أن واشنطن في انتظار الردود وحل القضايا الصغيرة قبل إتمام الاتفاق, وعلى الرغم من التقارير في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نفى مسؤول أمريكي منح إسرائيل الضوء الأخضر للمضي قدمًا في الاتفاق, يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الخلافات حول مقترح وقف إطلاق النار ليست جوهرية، وأن الاتفاق قد يُختتم في الأيام المقبلة, هذا الاتفاق، الذي سيكون مبدئيًا مؤقتًا، قد يؤدي إلى تسوية دائمة مع لبنان, وإذا تم التوصل إليه بنجاح، ستتحول القوات العسكرية الإسرائيلية إلى قطاع غزة والضفة الغربية، مما يساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي وفتح المجال الجوي.
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