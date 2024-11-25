وسائل الإعلام الفلسطينية تفيد بتدمير عدد كبير من الخيام التي تؤوي النازحين

(MENAFN
) في صباح يوم الاثنين الموافق 25نوفمبر، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بتدمير عدد كبير من الخيام التي تؤوي النازحين على السواحل في منطقتي دير البلح وخان يونس في جنوب قطاع غزة بسبب الأمواج القوية والظروف الجوية القاسية, حيث وصلت الأمواج إلى الشاطئ، مما أدى إلى تدمير العديد من الخيام، مع فقدان طفلين حتى الآن, وقع هذا الحادث في وقت ازدادت فيه الظروف الجوية سوءًا، مما فاقم الأوضاع الصعبة للنازحين.
وفي يوم الأحد، أصدرت الدفاع المدني الفلسطيني بيانًا يُفصّل الأضرار الواسعة التي لحقت بالخيام في مختلف أنحاء غزة، حيث غمرت الأمطار الغزيرة المخيمات ودمرت الممتلكات والفرش, وقد تأثرت مناطق مثل ملعب اليرموك، وحديقة بلدية غزة، ومخيمات الشاطئ، والمدارس، وكذلك المناطق في وسط وجنوب غزة مثل وادي الدمثة، وادي السلقا، وأجزاء من رفح ودير البلح, هذه الأضرار تبرز هشاشة وضع النازحين الذين يقطنون في خيام مؤقتة غير مهيأة لمواجهة هذه الظروف الجوية القاسية.
كذلك مع توقع المزيد من الأمطار، حذر الدفاع المدني من المخاطر المتزايدة التي تهدد العائلات النازحة، خاصة في المناطق المنخفضة التي قد تغمرها المياه بسبب تدمير شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية, كما أن العديد من المباني التي لجأ إليها النازحون مهددة بالانهيار بسبب القصف الإسرائيلي السابق, استجابة لذلك، دعا الدفاع المدني إلى تدخل عاجل من المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي لتوفير المساعدة، مطالبًا بتقديم خيام وبيوت متنقلة للنازحين للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية مع اشتداد الظروف الشتوية.
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