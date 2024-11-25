تلوث الهواء يسبب الانسداد الرئوي المزمن

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- Khaberni) خبرني - إذا كان الشخص يعاني من ضيق التنفس والتعب ويتعرض للهواء الملوث، فربما يكون مصابًا بمرض الانسداد الرئوي المزمن، بحسب ما شرحته دكتورة سارة رايلانس، مسؤولة إدارة أمراض الجهاز التنفسي المزمنة بمنظمة الصحة العالمية.
وخلال لقاء بحلقة "العلوم في خمس"، الذي تقدمه فيسميتا غوبتا سميث وتبثه منظمة الصحة العالمية على منصاتها الرسمية، تطرقت دكتورة رايلانس إلى الحديث عن اثنين من أكبر عوامل الخطر للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن COPD، مشيرة إلى أن الكثيرين لا يعرفون ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن، حتى لو كانوا مصابين بالمرض وقد لا يعرفون كيفية التعرف عليه.
مراحل الإصابة وشدة الحالات
إن مرض الانسداد الرئوي المزمن عبارة عن مجموعة من الحالات التي تؤثر على رئتي البالغين وتسبب انسداد مجرى الهواء أو التهاب الشعب الهوائية المزمن أو انتفاخ الرئة أو مصطلحات أخرى ربما سمعتها للتحدث عن هذا.
في مرض الانسداد الرئوي المزمن، نعاني من تلف والتهاب في أجزاء مختلفة من مجرى الهواء. واعتمادًا على الأجزاء المصابة، يمكن أن يؤثر ذلك على الأشخاص بشكل مختلف، وربما يؤدي هذا إلى أعراض مختلفة.
وتضيف دكتورة رايلانس أن أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن تظهر ببطء وغالبًا ما تتفاقم تدريجيًا. يمكن أن يلاحظ شخص ما، على سبيل المثال، أنه يواجه صعوبة في ممارسة حياته اليومية الطبيعية. في بعض الأحيان يلاحظ الأشخاص أولاً أنهم يواجهون صعوبة في المشي، وخاصة عند صعود التل، أو إذا كان عليهم صعود السلالم، فربما يصابون بضيق في التنفس. ومع تقدم الأمور، يصبح من الصعب عليهم ارتداء ملابسهم في الصباح، على سبيل المثال، أو القيام بالأعمال المنزلية اليومية العادية.
وتوضح دكتورة رايلانس أنه في الحالات الشديدة، يمكن أن يصبح الأمر سيئًا لدرجة أن الأشخاص يعانون من ضيق في التنفس حتى عندما يتحدثون أو يأكلون. في بعض الأحيان يمكن أن تتفاقم الأعراض فجأة أيضًا. في تلك الأثناء، يحتاج الأشخاص إلى الحصول على علاج طبي إضافي. في بعض الأحيان يحتاجون حتى إلى دخول المستشفى لهذا الغرض. تعتمد الأعراض الدقيقة على ما يحدث داخل الرئتين.
التهاب الشعب الهوائية
تنصح دكتورة رايلانس إذا كان الشخص يعاني من التهاب الشعب الهوائية المزمن، فإن مجاري الهواء تكون ملتهبة ومنتفخة، ويوجد مخاط. وبالتالي يصاب الشخص بالسعال أو السعال المصحوب بالبلغم أو المخاط. ويمكن أن يعاني من ضيق في التنفس. وفي حالة انتفاخ الرئة، تظهر أكياس هوائية صغيرة في نهاية مجاري الهواء، ويمكن أن تتلف. ثم يتجمع الهواء في هذه الأكياس الهوائية، وهذا يعني أن المريض لا يستطيع الزفير بشكل كامل، وبالتالي تكون رئته منتفخة بشكل مفرط، مما يخلق شعورًا بضيق التنفس.
مخاطر التدخين وتلوث الهواء
وتشرح دكتورة رايلانس أن هناك الكثير من الأشياء المختلفة، التي يمكن أن تسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن. في الماضي، كان مرض الانسداد الرئوي المزمن يُعزى إلى التدخين، ويزداد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن مع زيادة عدد السجائر التي يتم تدخينها كل يوم أو كلما طالت مدة التدخين. لكن أصبح من المعروف الآن أن هناك مسببات أخرى أيضًا، من بينها تلوث الهواء، بما يشمل تلوث الهواء الداخلي.
وأردفت قائلة إن التعرض من خلال الطهي باستخدام وقود الكتلة الحيوية، على سبيل المثال، مثل الخشب أو الفحم داخل مساحة مغلقة، أو تلوث الهواء الخارجي من حركة المرور أو من مصانع الصناعة، يمكن أن تسبب الانسداد الرئوي المزمن.
مسببات الانسداد المزمن
وتوضح دكتورة رايلانس أن الرئة تبدأ في النمو والتطور حتى قبل أن يولد الشخص، وتستمر في النمو والتطور طوال مرحلة الطفولة، طوال سنوات المراهقة حتى تصل إلى أقصى إمكاناتها في أوائل العشرينيات من العمر. وإذا تعرض الشخص لأشياء خلال تلك الفترة من نمو الرئة وتطورها تمنع الرئتين من النمو والتطور بهذه الطريقة، فهذا يعني أنه لن يصل أبدًا إلى هذه الإمكانات الكاملة وأنه معرض لخطر متزايد للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.
وتعطي دكتورة رايلانس أمثلة على تلك الحالات من بينها إذا كانت الأم مدخنة أو تعرض الشخص لتلوث الهواء أو دخان التبغ أثناء الحمل. إذا كان قد وُلد صغيرًا جدًا أو مبكرًا، أو إذا كان يعاني من التهابات الجهاز التنفسي الشديدة أثناء الطفولة، فإنها أسباب تؤثر على نمو الرئتين وتطورهما، مما يعني أنه يصل إلى مرحلة البلوغ من دون أن تنمو الرئتين إلى حجمهما الكامل.
عوامل الخطر
وتفسر دكتورة رايلانس أنه بالتالي يكون معرضًا بشكل أكبر لخطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، مشيرة إلى أن الربو من عوامل الخطر أيضًا، إذ إنه أصيب الشخص بالربو في مرحلة الطفولة، وخاصة إذا تم علاجه بشكل سيئ، فربما يكون ذلك عامل خطر. كما أن هناك بعض الحالات الوراثية التي يمكن أن تكون أكثر عرضة للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.
وتشير دكتورة رايلانس إلى أنه إذا تم تشخيص مرض الانسداد الرئوي المزمن مبكرًا وبدأ العلاج المناسب على الفور، فيمكن للأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن أن يعيشوا حياة مليئة قدر الإمكان. يجب تذكر أنه ليس من الطبيعي أن يكون الشخص مصابًا بضيق التنفس، علاوة على أنه مرض الانسداد الرئوي المزمن لا يصيب المدخنين فقط.
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