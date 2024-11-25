تلوث الهواء يسبب الانسداد الرئوي المزمن

MENAFN - Khaberni) خبرني - إذا كان الشخص يعاني من ضيق التنفس والتعب ويتعرض للهواء الملوث، فربما يكون مصابًا بمرض الانسداد الرئوي المزمن، بحسب ما شرحته دكتورة سارة رايلانس، مسؤولة إدارة أمراض الجهاز التنفسي المزمنة بمنظمة الصحة العالمية.

وخلال لقاء بحلقة "العلوم في خمس"، الذي تقدمه فيسميتا غوبتا سميث وتبثه منظمة الصحة العالمية على منصاتها الرسمية، تطرقت دكتورة رايلانس إلى الحديث عن اثنين من أكبر عوامل الخطر للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن COPD، مشيرة إلى أن الكثيرين لا يعرفون ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن، حتى لو كانوا مصابين بالمرض وقد لا يعرفون كيفية التعرف عليه.

مراحل الإصابة وشدة الحالات

إن مرض الانسداد الرئوي المزمن عبارة عن مجموعة من الحالات التي تؤثر على رئتي البالغين وتسبب انسداد مجرى الهواء أو التهاب الشعب الهوائية المزمن أو انتفاخ الرئة أو مصطلحات أخرى ربما سمعتها للتحدث عن هذا.

في مرض الانسداد الرئوي المزمن، نعاني من تلف والتهاب في أجزاء مختلفة من مجرى الهواء. واعتمادًا على الأجزاء المصابة، يمكن أن يؤثر ذلك على الأشخاص بشكل مختلف، وربما يؤدي هذا إلى أعراض مختلفة.





وتضيف دكتورة رايلانس أن أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن تظهر ببطء وغالبًا ما تتفاقم تدريجيًا. يمكن أن يلاحظ شخص ما، على سبيل المثال، أنه يواجه صعوبة في ممارسة حياته اليومية الطبيعية. في بعض الأحيان يلاحظ الأشخاص أولاً أنهم يواجهون صعوبة في المشي، وخاصة عند صعود التل، أو إذا كان عليهم صعود السلالم، فربما يصابون بضيق في التنفس. ومع تقدم الأمور، يصبح من الصعب عليهم ارتداء ملابسهم في الصباح، على سبيل المثال، أو القيام بالأعمال المنزلية اليومية العادية.

وتوضح دكتورة رايلانس أنه في الحالات الشديدة، يمكن أن يصبح الأمر سيئًا لدرجة أن الأشخاص يعانون من ضيق في التنفس حتى عندما يتحدثون أو يأكلون. في بعض الأحيان يمكن أن تتفاقم الأعراض فجأة أيضًا. في تلك الأثناء، يحتاج الأشخاص إلى الحصول على علاج طبي إضافي. في بعض الأحيان يحتاجون حتى إلى دخول المستشفى لهذا الغرض. تعتمد الأعراض الدقيقة على ما يحدث داخل الرئتين.

التهاب الشعب الهوائية

تنصح دكتورة رايلانس إذا كان الشخص يعاني من التهاب الشعب الهوائية المزمن، فإن مجاري الهواء تكون ملتهبة ومنتفخة، ويوجد مخاط. وبالتالي يصاب الشخص بالسعال أو السعال المصحوب بالبلغم أو المخاط. ويمكن أن يعاني من ضيق في التنفس. وفي حالة انتفاخ الرئة، تظهر أكياس هوائية صغيرة في نهاية مجاري الهواء، ويمكن أن تتلف. ثم يتجمع الهواء في هذه الأكياس الهوائية، وهذا يعني أن المريض لا يستطيع الزفير بشكل كامل، وبالتالي تكون رئته منتفخة بشكل مفرط، مما يخلق شعورًا بضيق التنفس.

مخاطر التدخين وتلوث الهواء

وتشرح دكتورة رايلانس أن هناك الكثير من الأشياء المختلفة، التي يمكن أن تسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن. في الماضي، كان مرض الانسداد الرئوي المزمن يُعزى إلى التدخين، ويزداد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن مع زيادة عدد السجائر التي يتم تدخينها كل يوم أو كلما طالت مدة التدخين. لكن أصبح من المعروف الآن أن هناك مسببات أخرى أيضًا، من بينها تلوث الهواء، بما يشمل تلوث الهواء الداخلي.

وأردفت قائلة إن التعرض من خلال الطهي باستخدام وقود الكتلة الحيوية، على سبيل المثال، مثل الخشب أو الفحم داخل مساحة مغلقة، أو تلوث الهواء الخارجي من حركة المرور أو من مصانع الصناعة، يمكن أن تسبب الانسداد الرئوي المزمن.

مسببات الانسداد المزمن

وتوضح دكتورة رايلانس أن الرئة تبدأ في النمو والتطور حتى قبل أن يولد الشخص، وتستمر في النمو والتطور طوال مرحلة الطفولة، طوال سنوات المراهقة حتى تصل إلى أقصى إمكاناتها في أوائل العشرينيات من العمر. وإذا تعرض الشخص لأشياء خلال تلك الفترة من نمو الرئة وتطورها تمنع الرئتين من النمو والتطور بهذه الطريقة، فهذا يعني أنه لن يصل أبدًا إلى هذه الإمكانات الكاملة وأنه معرض لخطر متزايد للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

وتعطي دكتورة رايلانس أمثلة على تلك الحالات من بينها إذا كانت الأم مدخنة أو تعرض الشخص لتلوث الهواء أو دخان التبغ أثناء الحمل. إذا كان قد وُلد صغيرًا جدًا أو مبكرًا، أو إذا كان يعاني من التهابات الجهاز التنفسي الشديدة أثناء الطفولة، فإنها أسباب تؤثر على نمو الرئتين وتطورهما، مما يعني أنه يصل إلى مرحلة البلوغ من دون أن تنمو الرئتين إلى حجمهما الكامل.

عوامل الخطر

وتفسر دكتورة رايلانس أنه بالتالي يكون معرضًا بشكل أكبر لخطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، مشيرة إلى أن الربو من عوامل الخطر أيضًا، إذ إنه أصيب الشخص بالربو في مرحلة الطفولة، وخاصة إذا تم علاجه بشكل سيئ، فربما يكون ذلك عامل خطر. كما أن هناك بعض الحالات الوراثية التي يمكن أن تكون أكثر عرضة للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

وتشير دكتورة رايلانس إلى أنه إذا تم تشخيص مرض الانسداد الرئوي المزمن مبكرًا وبدأ العلاج المناسب على الفور، فيمكن للأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن أن يعيشوا حياة مليئة قدر الإمكان. يجب تذكر أنه ليس من الطبيعي أن يكون الشخص مصابًا بضيق التنفس، علاوة على أنه مرض الانسداد الرئوي المزمن لا يصيب المدخنين فقط.