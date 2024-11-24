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عضو ب(الرئاسي) اليمني: الممارسات العدائية لميليشيا الحوثي تعكس عدم جديتها بالسلام

11/24/2024 11:29:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 24 – 11 (كونا) -- قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي اليوم الأحد إن الممارسات العدائية لميليشيا (الحوثي) تعكس بشكل واضح عدم رغبتها وجديتها في الجنوح إلى السلام.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اجتماع الزبيدي عبر الاتصال المرئي بسفراء الاتحاد الأوروبي وهولندا وألمانيا لدى اليمن لبحث تصعيد ميليشيا الحوثي ضد خطوط الملاحة الدولية والمخاطر المتزايدة الناتجة عنها على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وتداعياته الإنسانية على اليمنيين.
وأضاف الزبيدي أن "ميليشيات الحوثي تحولت بهذه الهجمات الإرهابية والتصعيد المستمر من جماعة تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة إلى جماعة إرهابية تهدد أمن واستقرار الإقليم والعالم".
وأكد أهمية تكثيف التعاون بين جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية لتبني استراتيجية ردع شاملة تكبح الرغبة العدوانية للحوثي وتضمن حماية خطوط الملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمثل شريان حياة تربط شرق العالم بغربه.
ودعا الاتحاد الأوروبي لتكثيف دعمه المقدم لليمن من خلال برامجه التنموية التي تشمل تعزيز سبل العيش ودعم مشاريع التنمية المستدامة وتأهيل وتدريب الكفاءات الشابة بما يسهم في بناء قدرات المجتمع وتحقيق استقراره.
من جانبهم أكد الدبلوماسيون الأوروبيون دعمهم الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية لتحقيق السلام في اليمن واستمرار التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم اللازم للنهوض بالأوضاع الإنسانية وتفعيل الشراكات التنموية بما يعزز فرص تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن. (النهاية)

س ن ص / م ع ح ع




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