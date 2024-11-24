عضو ب(الرئاسي) اليمني: الممارسات العدائية لميليشيا الحوثي تعكس عدم جديتها بالسلام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 24 – 11 (كونا) -- قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي اليوم الأحد إن الممارسات العدائية لميليشيا (الحوثي) تعكس بشكل واضح عدم رغبتها وجديتها في الجنوح إلى السلام.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اجتماع الزبيدي عبر الاتصال المرئي بسفراء الاتحاد الأوروبي وهولندا وألمانيا لدى اليمن لبحث تصعيد ميليشيا الحوثي ضد خطوط الملاحة الدولية والمخاطر المتزايدة الناتجة عنها على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وتداعياته الإنسانية على اليمنيين.
وأضاف الزبيدي أن "ميليشيات الحوثي تحولت بهذه الهجمات الإرهابية والتصعيد المستمر من جماعة تهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة إلى جماعة إرهابية تهدد أمن واستقرار الإقليم والعالم".
وأكد أهمية تكثيف التعاون بين جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية لتبني استراتيجية ردع شاملة تكبح الرغبة العدوانية للحوثي وتضمن حماية خطوط الملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمثل شريان حياة تربط شرق العالم بغربه.
ودعا الاتحاد الأوروبي لتكثيف دعمه المقدم لليمن من خلال برامجه التنموية التي تشمل تعزيز سبل العيش ودعم مشاريع التنمية المستدامة وتأهيل وتدريب الكفاءات الشابة بما يسهم في بناء قدرات المجتمع وتحقيق استقراره.
من جانبهم أكد الدبلوماسيون الأوروبيون دعمهم الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية لتحقيق السلام في اليمن واستمرار التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم اللازم للنهوض بالأوضاع الإنسانية وتفعيل الشراكات التنموية بما يعزز فرص تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن. (النهاية)
س ن ص / م ع ح ع
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