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وزير الإعلام والثقافة: القصر الأحمر يمثل جزءا لا يتجزأ من ذاكرتنا الوطنية وإرثنا الثقافي والحضاري

11/24/2024 11:29:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 11 (كونا) -- أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري ان القصر الأحمر يمثل جزءا لا يتجزأ من ذاكرتنا الوطنية وإرثنا الثقافي والحضاري.
وقال الوزير المطيري في كلمة خلال رعايته حفل افتتاح مشروع إعادة ترميم وتأهيل القصر الأحمر التاريخي وافتتاح متحف السلاح في منطقة الجهراء إن التراث هو خلاصة تجارب الآباء والأجداد وقاعدة انطلاق نحو المستقبل فمن كفاحهم ونضالهم نستمد وقودا يدفعنا لمواصلة مسيرة البناء والعطاء.
وشدد على ان المواقع التاريخية ليست مجرد مبان صامتة بل هي تجسيد حي لحضارة الدول وثقافتها وهي شهادة حية على تفاعل الإنسان مع المكان والزمان وترسيخ لقيمه وتطلعاته مبينا أن هذه المواقع تعد ذاكرة نابضة تحكي للأجيال ورسالة ثقافية "يجب ان ننقلها بحرص وأمانة ولا يمكن أن نبني مستقبلا واعدا دون أن نلتفت إلى مخزوننا الحضاري وتراثنا الإنساني".
وقال ان مشروع إعادة ترميم القصر الأحمر في منطقة الجهراء يساهم في الحفاظ على هذا التراث العظيم فهذا القصر الذي شيد عام 1896 بأمر من المغفور له بإذن الله الشيخ مبارك الصباح هو رمز للصمود والتاريخ ويعتبر شاهدا على الروح الوطنية والشجاعة التي أظهرها أهل الكويت في الدفاع عن أراضيهم.
وأضاف أن دولة الكويت بما تمتلكه من إرث تاريخي يحكي حقبا تاريخية متعددة هو موضع عناية ورعاية واهتمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظهما الله باعتباره رسالة الشعوب ووسيلة تقارب واتصال حضاري.
وقال "يسعدنا اليوم أن نعلن عن افتتاح متحف السلاح إلى جانب متحف القصر الأحمر والذي يعرض نماذج فريدة من المقتنيات الأثرية التي تروي جوانب هامة من تاريخ القصر الذي أسسه الشيخ مبارك الكبير رحمه الله كحامية عسكرية ومخزنا للسلاح في أواخر القرن التاسع عشر".
وتقدم الوزير المطيري بجزيل الشكر والتقدير لأصحاب المقتنيات الأثرية "الذين ساهموا في دعم محتوى متحف السلاح من خلال عرض مقتنياتهم وإثراء المتحف بمعلومات قيمة تعزز من فهمنا لتاريخنا المجيد".
كما توجه بالشكر لمحافظ محافظة الجهراء حمد الحبشي و"الأخوة في المحافظة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ولكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع القيم على جهودهم الكبيرة التي أثمرت هذاالعمل المتميز".
واضاف "أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا جميعا في الحفاظ على تاريخنا وتراثنا وأن يكون القصر الأحمر نافذة تطل منها الأجيال على حضارة الكويت وتاريخها العريق".
بدوره قال المحافظ الحبشي في كلمة مماثلة ان الاحتفال اليوم بهذا المعلم التاريخي هو "احتفاء بتراثنا الذي نفخر به وتذكير للأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على إرثنا الوطني والاعتزاز به".
وأشاد بجهود وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في رعاية الأنشطة الثقافية والتراثية وتعزيز الهوية الوطنية.
من جهته توجه رئيس وأمين سر ديوانية شعراء النبط نصار الخمسان في كلمته بالشكر والتقدير للقائمين على القصر الأحمر الذين بذلوا جهودا جبارة لإحياء هذا المكان وحولوه إلى منارة تشع بحب الوطن وتراثه مؤكدا ان عطاءهم المتفاني هو مثال يحتذى به لكل من يعمل من أجل رفعة الكويت وحفظ تاريخها العريق.
وقال ان ديوانية شعراء النبط مستمرة في أداء واجبها الوطني والثقافي من خلال المشاركة في كل المنتديات والاحتفالات الوطنيّة والمهرجانات التي تعزز هويتنا الكويتية وتراثنا الأصيل.
وتضمن الحفل فيلما قصيرا عن محافظة الجهراء وقصيدة شعرية القاها الشاعر ضاري البوقان عن الكويت وحكامها كما تم تقديم لوحة الأداء الحركي (المحورب) بمصاحبة فرق شعبية وخيالة.
وتم تكريم عدد من المشاركين وهم الدكتور عبدالله الغنيم ومحمد الفهيد ونصار الخمسان وعامر الحصينان وفهد العبدالجليل وداوود الدبوس ومشعل متعب السعيد ومشعل عثمان السعيد وهاني العسعوسي ونواف العصفور وسعدون السوارج وعبداللطيف النكاس وصالح المسباح والدكتورة سارة الضبيب.
وقام الوزير المطيري برفقة الحضور عقب الحفل بجولة في ارجاء ومرافق القصر والاطلاع على محتوياته التاريخية الهامة والاستماع الى الوصف التاريخي للقصر واهميته.(النهاية)

ش ه د / ط أ ب




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