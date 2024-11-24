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(سوناطراك) الجزائرية و(أوكيو) العمانية تبحثان الشراكة في مجالي الاستكشاف والإنتاج

11/24/2024 11:29:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 24 - 11 (كونا) -- بحث الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري للطاقة والمحروقات (سوناطراك) رشيد حشيشي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة مع وفد رفيع المستوى عن الشركة العمانية (أوكيو) سبل الشراكة الثنائية وإمكانيات الاستثمار لاسيما في مجالي الاستكشاف والإنتاج.
وجاء في بيان للمجمع الجزائري (سوناطراك) أن "اللقاء يندرج ضمن مخرجات مذكرة التعاون الموقعة في 24 أبريل 2024 بالعاصمة العمانية مسقط بين (سوناطراك) وشركة (أوكيو) للاستكشاف والإنتاج".
وأوضح البيان أن "الوفد العماني سيقوم في إطار تنفيذ هذه المذكرة بعقد سلسلة من الاجتماعات التقنية مع ممثلين عن (سوناطراك) لمناقشة محاور الشراكة وتحديد مجالات الاستثمار في مجال المنبع ووضع خارطة طريق مفصلة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المتفق عليها في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري.
وأشار البيان إلى أن "الوفد العماني سيقوم خلال هذه الزيارة بالاطلاع ميدانيا على منشآت (سوناطراك) مما يتيح فرصة لتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الطرفين".
كما أكد البيان أن "مجمع (سوناطراك) يسعى باستمرار إلى تنويع شراكاته الدولية وتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز مع التركيز أيضا على تطوير مشاريع الطاقات البديلة مما يعكس رؤيته الاستراتيجية لمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة".
وتعتبر (أوكيو) العمانية شركة تابعة لمجموعة (أوكيو) العالمية المتكاملة والتي تنشط في 17 دولة حيث تشمل أنشطتها كامل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة بدءا من استكشاف وإنتاج النفط والغاز مرورا بعمليات التكرير والصناعات البتروكيماوية وانتهاء بتوزيع وتسويق المنتجات النهائية في أكثر من 80 دولة حول العالم. (النهاية)

م ر / م م ج




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