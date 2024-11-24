(سوناطراك) الجزائرية و(أوكيو) العمانية تبحثان الشراكة في مجالي الاستكشاف والإنتاج

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 24 - 11 (كونا) -- بحث الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري للطاقة والمحروقات (سوناطراك) رشيد حشيشي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة مع وفد رفيع المستوى عن الشركة العمانية (أوكيو) سبل الشراكة الثنائية وإمكانيات الاستثمار لاسيما في مجالي الاستكشاف والإنتاج.
وجاء في بيان للمجمع الجزائري (سوناطراك) أن "اللقاء يندرج ضمن مخرجات مذكرة التعاون الموقعة في 24 أبريل 2024 بالعاصمة العمانية مسقط بين (سوناطراك) وشركة (أوكيو) للاستكشاف والإنتاج".
وأوضح البيان أن "الوفد العماني سيقوم في إطار تنفيذ هذه المذكرة بعقد سلسلة من الاجتماعات التقنية مع ممثلين عن (سوناطراك) لمناقشة محاور الشراكة وتحديد مجالات الاستثمار في مجال المنبع ووضع خارطة طريق مفصلة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المتفق عليها في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري.
وأشار البيان إلى أن "الوفد العماني سيقوم خلال هذه الزيارة بالاطلاع ميدانيا على منشآت (سوناطراك) مما يتيح فرصة لتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الطرفين".
كما أكد البيان أن "مجمع (سوناطراك) يسعى باستمرار إلى تنويع شراكاته الدولية وتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز مع التركيز أيضا على تطوير مشاريع الطاقات البديلة مما يعكس رؤيته الاستراتيجية لمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة".
وتعتبر (أوكيو) العمانية شركة تابعة لمجموعة (أوكيو) العالمية المتكاملة والتي تنشط في 17 دولة حيث تشمل أنشطتها كامل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة بدءا من استكشاف وإنتاج النفط والغاز مرورا بعمليات التكرير والصناعات البتروكيماوية وانتهاء بتوزيع وتسويق المنتجات النهائية في أكثر من 80 دولة حول العالم. (النهاية)
م ر / م م ج
MENAFN24112024000071011013ID1108920999
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