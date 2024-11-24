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تعليق الدراسة في 22 ولاية تركية غدا بسبب الثلوج

11/24/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) انقرة - 24 - 11 (كونا) -- أعلنت تركيا اليوم الأحد تعليق الدراسة غدا الاثنين ولمدة يوم واحد في 22 ولاية بسبب الهطول الكثيف للثلوج وسوء الأحوال الجوية.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أنه تم تعليق التعليم غدا الاثنين في عموم 17 ولايات إضافة إلى تعليقه في بعض المناطق لدى 5 ولايات أخرى.
ووفقا لقرار السلطات التركية تم تعليق التعليم ليوم واحد في جميع مناطق ولايات (قيصري ونيدة ونوشهير وبولو وغوموشهانة وبايبورت ويوزغات وطوقات وسيواس وقهرمان مرعش وأرزينجان وقرشهير وقاسطمونو وقارامان وملاطيا وأقصراي ودوزجة).
أما الولايات التي سيتم تعليق التعليم في بعض مناطقها فقط فهي (أوردو وأضنة وغيراسون وصامسون وقارابوك).
وتسببت الثلوج التي بدأت بالتساقط منذ الليلة الماضية في العديد من مناطق الأناضول في شل حركة المرور حيث شهدت الطرق السريعة لا سيما طريق الأناضول السريع في منطقة (بولو) حوادث مرورية متعددة.
وأكد وزير النقل والبنية التحتية عبدالقادر أورالوغلو في بيان عقب التطورات أن "فرقنا في حالة تأهب دائم لتقديم المساعدة الفورية للمواطنين في حال وقوع أي طارئ".
وغطت الثلوج مناطق واسعة من تركيا حيث أثرت بشكل كبير على حركة المرور في العديد من المدن خاصة في بولو وقد أدى التساقط الكثيف إلى حدوث اضطرابات على الطريق السريع بمنطقة بولو ومروريا بمدينة دوزجه.
وازداد تساقط الثلوج على الطريق السريع بين كان كورتاران وجارادا ما أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاهين نحو إسطنبول وأنقرة بسبب الحوادث واحتجاز بعض المركبات وتواصل فرق الجندرما والطرق السريعة العمل على إعادة فتح الطريق.
وأوضح وزير النقل عبد القادر أورالوغلو أن التدابير اللازمة قد اتخذت من قبل المديرية العامة للطرق السريعة ومديرية المطارات العامة للتعامل مع تأثيرات تساقط الثلوج مؤكدا أن الفرق تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة لضمان انسيابية المرور.
وحث أورالوغلو المواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل السفر في ظروف الشتاء القاسي مثل استخدام إطارات الشتاء والاحتفاظ بمعدات الطوارئ والتحقق من حالة الطرق عبر موقع المديرية العامة للطرق السريعة أو من خلال الخط الساخن 159. (النهاية)

أ ع س / م م ج




MENAFN24112024000071011013ID1108920997

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