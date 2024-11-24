تعليق الدراسة في 22 ولاية تركية غدا بسبب الثلوج

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
انقرة - 24 - 11 (كونا) -- أعلنت تركيا اليوم الأحد تعليق الدراسة غدا الاثنين ولمدة يوم واحد في 22 ولاية بسبب الهطول الكثيف للثلوج وسوء الأحوال الجوية.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أنه تم تعليق التعليم
غدا الاثنين في عموم 17 ولايات إضافة إلى تعليقه في بعض المناطق لدى 5 ولايات أخرى.
ووفقا لقرار السلطات التركية تم تعليق التعليم ليوم واحد في جميع مناطق ولايات (قيصري ونيدة ونوشهير وبولو وغوموشهانة وبايبورت ويوزغات وطوقات وسيواس وقهرمان مرعش وأرزينجان وقرشهير وقاسطمونو وقارامان وملاطيا وأقصراي ودوزجة).
أما الولايات التي سيتم تعليق التعليم في بعض مناطقها فقط فهي (أوردو وأضنة وغيراسون وصامسون وقارابوك).
وتسببت الثلوج التي بدأت بالتساقط منذ الليلة الماضية في العديد من مناطق الأناضول في شل حركة المرور حيث شهدت الطرق السريعة لا سيما طريق الأناضول السريع في منطقة (بولو) حوادث مرورية متعددة.
وأكد وزير النقل والبنية التحتية عبدالقادر أورالوغلو في بيان عقب التطورات أن "فرقنا في حالة تأهب دائم لتقديم المساعدة الفورية للمواطنين في حال وقوع أي طارئ".
وغطت الثلوج مناطق واسعة من تركيا حيث أثرت بشكل كبير على حركة المرور في العديد من المدن خاصة في بولو وقد أدى التساقط الكثيف إلى حدوث اضطرابات على الطريق السريع بمنطقة بولو ومروريا بمدينة دوزجه.
وازداد تساقط الثلوج على الطريق السريع بين كان كورتاران وجارادا ما أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاهين نحو إسطنبول وأنقرة بسبب الحوادث واحتجاز بعض المركبات وتواصل فرق الجندرما والطرق السريعة العمل على إعادة فتح الطريق.
وأوضح وزير النقل عبد القادر أورالوغلو أن التدابير اللازمة قد اتخذت من قبل المديرية العامة للطرق السريعة ومديرية المطارات العامة للتعامل مع تأثيرات تساقط الثلوج مؤكدا أن الفرق تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة لضمان انسيابية المرور.
وحث أورالوغلو المواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل السفر في ظروف الشتاء القاسي مثل استخدام إطارات الشتاء والاحتفاظ بمعدات الطوارئ والتحقق من حالة الطرق عبر موقع المديرية العامة للطرق السريعة أو من خلال الخط الساخن 159. (النهاية)
أ ع س / م م ج
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