(الإطفاء) تدعو إلى توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الحالة الجوية

(الإطفاء) تدعو إلى توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الحالة الجوية
التاريخ
11/24/2024 11:29:16 PM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 24 - 11 (كونا) -- دعت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الأحد المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد.
كما دعت (الإطفاء) في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام إلى الاتصال على هاتف الطوارئ رقم 112 عند الحاجة إلى المساعدة.(النهاية)
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