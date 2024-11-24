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(الإطفاء) تدعو إلى توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الحالة الجوية

11/24/2024 11:29:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 11 (كونا) -- دعت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الأحد المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد.
كما دعت (الإطفاء) في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام إلى الاتصال على هاتف الطوارئ رقم 112 عند الحاجة إلى المساعدة.(النهاية)

ع ج ر / ح م د




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