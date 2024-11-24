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البحرين والإمارات توقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

11/24/2024 11:29:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 24 - 11 (كونا) -- وقعت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد عدة مذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الطيران والاقتصاد والسياحة وتدريب وتطوير الكفاءات الحكومية وذلك خلال الاجتماع الـ12 للجنة العليا المشتركة بين البلدين الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة.
وقالت وكالة الانباء البحرينية إن الاجتماع ترأسه وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد.
وأكد الطرفان خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين والتي تحظى بدعم ورعاية من القيادة الحكيمة في كلا الدولتين.
وأشار الوزير الزياني إلى أهمية ما وصلت إليه العلاقات البحرينية-الإماراتية من تطور وتنسيق مشترك مؤكدا حرص القيادتين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية ذات المردود الإيجابي على مصالح البلدين وشعبيهما.
وقال الزياني إن اجتماع اللجنة المشتركة يعكس التزام البلدين الشقيقين الثابت في ترسيخ العلاقات الأخوية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين لمزيد من الترابط والتكامل.
من جانبه عبر الشيخ عبدالله بن زايد عن تطلع الإمارات لتوسيع قاعدة الشراكة مع البحرين مشيرا إلى أن استمرار انعقاد اللجنة المشتركة يعكس التزام البلدين بالعمل المشترك لتحقيق إنجازات ملموسة تخدم شعبيهما.
وتناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة أبرزها السياسية والاقتصادية والصناعية والطاقة المتجددة والتعليم والصحة بالإضافة إلى تبادل الخبرات في حقوق الإنسان والإعلام والعمل الدبلوماسي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والإمارات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنماء لشعوب المنطقة.(النهاية)

خ ن ع / ح م ف




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