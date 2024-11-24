البحرين والإمارات توقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 24 - 11 (كونا) -- وقعت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد عدة مذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات الطيران والاقتصاد والسياحة وتدريب وتطوير الكفاءات الحكومية وذلك خلال الاجتماع الـ12 للجنة العليا المشتركة بين البلدين الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة.
وقالت وكالة الانباء البحرينية إن الاجتماع ترأسه وزير
الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد.
وأكد الطرفان خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين والتي تحظى بدعم ورعاية من القيادة الحكيمة في كلا الدولتين.
وأشار الوزير الزياني إلى أهمية ما وصلت إليه العلاقات البحرينية-الإماراتية من تطور وتنسيق مشترك مؤكدا حرص القيادتين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية ذات المردود الإيجابي على مصالح البلدين وشعبيهما.
وقال الزياني إن اجتماع اللجنة المشتركة يعكس التزام البلدين الشقيقين الثابت في ترسيخ العلاقات الأخوية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين لمزيد من الترابط والتكامل.
من جانبه عبر الشيخ عبدالله بن زايد عن تطلع الإمارات لتوسيع قاعدة الشراكة مع البحرين مشيرا إلى أن استمرار انعقاد اللجنة المشتركة يعكس التزام البلدين بالعمل المشترك لتحقيق إنجازات ملموسة تخدم شعبيهما.
وتناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة أبرزها السياسية والاقتصادية والصناعية والطاقة المتجددة والتعليم والصحة بالإضافة إلى تبادل الخبرات في حقوق الإنسان والإعلام والعمل الدبلوماسي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والإمارات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنماء لشعوب المنطقة.(النهاية)
خ ن ع / ح م ف
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