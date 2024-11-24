تركيا.. اندلاع حريق في طائرة روسية أثناء هبوطها بمطار أنطاليا وإجلاء جميع الركاب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أنقرة - 24 - 11 (كونا) -- أعلنت سلطات مطار أنطاليا الدولي جنوب غربي تركيا اليوم الأحد إجلاء جميع ركاب
طائرة قادمة من روسيا بشكل آمن عقب اندلاع حريق في محركها أثناء الهبوط.
ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) عن مدير إدارة الحدود في مطار أنطاليا سعاد سيد أوغلو قوله إن حريقا اندلع في المحرك الأيسر للطائرة القادمة من روسيا باتجاه أنطاليا أثناء هبوطها.
وأضاف أنه تم إجلاء الركاب الـ87 للطائرة التابعة لشركة خطوط (أزيموث) الجوية إضافة إلى أربعة من أفراد الطاقم بشكل آمن.
وأوضح سيد أوغلو أن الفرق المختصة تدخلت لإخماد الحريق بسرعة وسيطرت عليه دون تسجيل أية خسائر بشرية إثر الحادث.
وأشار إلى قيامهم بتحويل الطائرات القادمة إلى مطارات أخرى ريثما يعود مدرج مطار أنطاليا إلى العمل بشكل طبيعي. (النهاية)
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