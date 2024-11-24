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تركيا.. اندلاع حريق في طائرة روسية أثناء هبوطها بمطار أنطاليا وإجلاء جميع الركاب

11/24/2024 11:29:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 24 - 11 (كونا) -- أعلنت سلطات مطار أنطاليا الدولي جنوب غربي تركيا اليوم الأحد إجلاء جميع ركاب طائرة قادمة من روسيا بشكل آمن عقب اندلاع حريق في محركها أثناء الهبوط.
ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) عن مدير إدارة الحدود في مطار أنطاليا سعاد سيد أوغلو قوله إن حريقا اندلع في المحرك الأيسر للطائرة القادمة من روسيا باتجاه أنطاليا أثناء هبوطها.
وأضاف أنه تم إجلاء الركاب الـ87 للطائرة التابعة لشركة خطوط (أزيموث) الجوية إضافة إلى أربعة من أفراد الطاقم بشكل آمن.
وأوضح سيد أوغلو أن الفرق المختصة تدخلت لإخماد الحريق بسرعة وسيطرت عليه دون تسجيل أية خسائر بشرية إثر الحادث.
وأشار إلى قيامهم بتحويل الطائرات القادمة إلى مطارات أخرى ريثما يعود مدرج مطار أنطاليا إلى العمل بشكل طبيعي. (النهاية)

أ ع س / م م ج




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