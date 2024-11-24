استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الاسرائيلي قرب جنين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 24 - 11 (كونا) -- استشهد فلسطينيان أحدهما طفل مساء اليوم الاحد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة يعبد جنوب مدينة جنين.
وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي ان الشهيدين هما الطفل محمد حمارشة 13 عاما واحمد زيد 20 عاما.
وذكرت تقارير محلية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت النار عليهما خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام البلدة ومنعت الاسعاف من الوصول اليهما لمدة من الزمن ونقلا الى المستشفى بعد استشهادهما. (النهاية)
ن ق / ه س ص
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