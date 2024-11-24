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موجز الأخبار على نشرة كونااليوم الأحد حتى الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

11/24/2024 11:29:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الإعلام والثقافة والدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن المطيري يشدد على أن "القصر الأحمر" جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية والإرث الثقافي والحضاري الكويتي وأن "التراث هو خلاصة تجارب الآباء والأجداد وقاعدة للانطلاق نحو المستقبل".
الكويت - المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية الدكتورة فاطمة السالم تفتتح في مجمع الأفنيوز بحضور لفيف من مسؤولي الوكالة معرض الصور المصاحب لانعقاد القمة الخليجية الـ 45 التي تستضيفها الكويت يوم الأحد المقبل.
الكويت - وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن يفتتح معرض الصور الذي تقيمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الإعلام ضمن فعاليات "الأسابيع الخليجية" المصاحبة للقمة الخليجية الـ 45 في الكويت.
الكويت - السفير السوداني عوض بله يثمن في تصريح لوكالة "كونا" المساعدات الإنسانية الجليلة التي يقدمها الهلال الأحمر الكويتي للمحتاجين والمنكوبين في السودان والعالم.

الكويت - وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي يؤكد في ختام زيارته للبلاد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ويثمن دور الكويت في تعزيز العمل العربي المشترك.

القاهرة- اختتام مناورات "السهم الثاقب 2024" بين الجيشين المصري والسعودي التي أجريت على مدى أسبوعين بعمليات جوية وبحرية وبرية في المنطقة العسكرية الجنوبية حيث عمليات الأسطول الجنوبي المصري بالبحر الأحمر.
القاهرة - الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث التهديدات الإسرائيلية للعراق يحذر من اندلاع "حرب إقليمية شاملة" ويطلب من الجزائر (العضو العربي في مجلس الأمن الدولي) التنسيق مع بغداد لمتابعة الشكوى العراقية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام المجلس.

بيروت - 3754 قتيلا و15626 جريحا هم إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان حتى اليوم بحسب إحصائية للصحة اللبنانية.
الكويت - نادي الكويت يتوج بطلا للنسخة العاشرة من كأس السوبر المحلي لكرة السلة للمرة التاسعة بتاريخه بتغلبه على نظيره القادسية بنتيجة 105-88. (النهاية)

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