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البحرين الوطني وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية يُنظمان معسكرا تدريبيا على مدار يومين

11/24/2024 11:28:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

على‭ ‬هامش‭ ‬تحدي‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬القائم،‭ ‬نظم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وخليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬معسكرا‭ ‬تدريبيا‭ ‬تمت‭ ‬إقامته‭ ‬بتاريخيّ‭ ‬22‭ ‬و23‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بمشاركة‭ ‬حوالي100‭ ‬إلى‭ ‬120‭ ‬طالبا‭ ‬جامعيا‭ ‬من‭ ‬تخصصات‭ ‬الأعمال،‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭. ‬وتم‭ ‬توزيع‭ ‬المشاركين‭ ‬ ‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬ ‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬فرق‭ ‬ليعملوا‭ ‬معًا‭ ‬على‭ ‬ابتكار‭ ‬وتطوير‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭.‬

وفر‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬عملية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬جلسات‭ ‬تفاعلية‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬موضوعات‭ ‬حيوية‭ ‬ضمن‭ ‬القطاع‭ ‬مثل‭: ‬تطوير‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء،‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتحليلات‭ ‬البيانات،‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المفتوحة‭ ‬ودمج‭ ‬واجهة‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات،‭ ‬ابتكار‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وممارسات‭ ‬الصيرفة‭ ‬المستدامة‭ ‬المتماشية‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭. ‬وقد‭ ‬مكنت‭ ‬هذه‭ ‬الجلسات‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬استكشاف‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬لمعالجة‭ ‬تحديات‭ ‬واقعية‭ ‬ضمن‭ ‬القطاع‭.‬

وقام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بتقديم‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬خلال‭ ‬المعسكر‭ ‬وشملت‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تناولها‭ ‬التكامل‭ ‬المصرفي‭ ‬المفتوح‭ ‬وواجهات‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات‭ (‬ API ‭)‬،‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المدعومة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات،‭ ‬والخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المستدامة‭ ‬والمعايير‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ (‬ ESG ‭). ‬كما‭ ‬بادر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المرشدين‭ ‬بدعم‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬شامل‭.‬

بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي،‭ ‬ستستعرض‭ ‬الفرق‭ ‬أفكارها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عروض‭ ‬تقديمية‭ ‬تتضمن‭ ‬فيديو‭ ‬مُفصل،‭ ‬لتقوم‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬عن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وخليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬باختيار‭ ‬أفضل‭ ‬عشر‭ ‬فرق‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬الاحتضان‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع،‭ ‬المصمم‭ ‬لصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬تطبيقات‭ ‬جاهزة‭ ‬للأعمال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬التوجيه‭ ‬والإرشاد،‭ ‬وتدريب‭ ‬داخلي،‭ ‬لتعزيز‭ ‬سُبل‭ ‬التواصل‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬ضمن‭ ‬قطاعيّ‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والصيرفة‭.‬

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