البحرين الوطني وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية يُنظمان معسكرا تدريبيا على مدار يومين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
على هامش تحدي الخدمات المصرفية الرقمية القائم، نظم بنك البحرين الوطني وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية معسكرا تدريبيا تمت إقامته بتاريخيّ 22 و23 نوفمبر 2024 بمشاركة حوالي100 إلى 120 طالبا جامعيا من تخصصات الأعمال، التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المعلومات. وتم توزيع المشاركين – من أصحاب المعرفة والمهارات – على عدة فرق ليعملوا معًا على ابتكار وتطوير حلول مصرفية رقمية.
وفر المعسكر التدريبي تجربة تعليمية عملية من خلال تنظيم جلسات تفاعلية تركز على موضوعات حيوية ضمن القطاع مثل: تطوير تجربة العملاء، الخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، الخدمات المصرفية المفتوحة ودمج واجهة برمجة التطبيقات، ابتكار المدفوعات الرقمية، وممارسات الصيرفة المستدامة المتماشية مع أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد مكنت هذه الجلسات الطلاب من استكشاف طرق جديدة لمعالجة تحديات واقعية ضمن القطاع.
وقام عدد من موظفي بنك البحرين الوطني بتقديم الدورات التدريبية خلال المعسكر وشملت المواضيع التي تم تناولها التكامل المصرفي المفتوح وواجهات برمجة التطبيقات ( API )، والخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والخدمات المصرفية المستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ( ESG ). كما بادر عدد من المرشدين بدعم المشاركين على نحو شامل.
بعد انتهاء المعسكر التدريبي، ستستعرض الفرق أفكارها من خلال عروض تقديمية تتضمن فيديو مُفصل، لتقوم لجنة تحكيم المؤلفة من ممثلي عن بنك البحرين الوطني وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية باختيار أفضل عشر فرق للانضمام إلى برنامج الاحتضان على مدى ستة أسابيع، المصمم لصقل مهاراتهم بشكل أكبر وتحويلها إلى تطبيقات جاهزة للأعمال، بالإضافة إلى حصولهم على التوجيه والإرشاد، وتدريب داخلي، لتعزيز سُبل التواصل وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح ضمن قطاعيّ التكنولوجيا المالية والصيرفة.
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