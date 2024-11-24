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بدون سابق إنذار.. قرار بإزالة عربات الطعام في شارع الميثاق الوطني

11/24/2024 11:28:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬نوال‭ ‬عباس‭: ‬ الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فوجئ‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬أصحاب‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ (‬فودتراك‭) ‬المتواجدة‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭ ‬بإخطار‭ ‬من‭ ‬البلدية‭ ‬الجنوبية‭ ‬بضرورة‭ ‬الإزالة‭ ‬الفورية‭ ‬لـ50‭ ‬من‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ ‬العاملة‭ ‬والمهجورة،‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭.‬

تقول‭ ‬صاحبة‭ ‬فود‭ ‬تراك‭ ‬أم‭ ‬موسى‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬فوجئنا‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بقرار‭ ‬الإزالة‭ ‬الفورية‭ ‬لـ50‭ ‬عربة‭ ‬طعام،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬اخطارنا‭ ‬مسبقا‭ ‬بالقرار،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترتيب‭ ‬أمورنا‭ ‬وخاصة‭ ‬أننا‭ ‬ننفق‭ ‬على‭ ‬اسرة‭ ‬وهذا‭ ‬مصدر‭ ‬رزقنا‭ ‬منذ‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬وزوجي‭ ‬طريح‭ ‬الفراش،‭ ‬وأنا‭ ‬أعيل‭ ‬3‭ ‬أبناء،‭ ‬وأعتمد‭ ‬اعتمادا‭ ‬كليا‭ ‬على‭ ‬مصدر‭ ‬دخل‭ ‬العربة‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬انها‭ ‬راجعت‭ ‬بلدية‭ ‬الجنوبية‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬أي‭ ‬رد‭.‬

وأضافت‭ ‬بنبرة‭ ‬حزن‭: ‬‮«‬أين‭ ‬المفر،‭ ‬يجب‭ ‬اخطارنا‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬تقريبا،‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬نضع‭ ‬العربات‭ ‬في‭ ‬أحياء‭ ‬ضيقة‭ ‬لان‭ ‬ذلك‭ ‬سيعرضنا‭ ‬لمشاكل‭ ‬مع‭ ‬أهل‭ ‬الحي،‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تخصيص‭ ‬أماكن‭ ‬خاصة‭ ‬للعربات؟‭ ‬فنحن‭ ‬50‭ ‬عربة‭ ‬طعام‭ ‬لفئة‭ ‬شبابية‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬نهاية‭ ‬العشرينات‭ ‬والاربعينات،‭ ‬ونعمل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬كسب‭ ‬رزقنا،‭ ‬فبدل‭ ‬ان‭ ‬نتعرض‭ ‬للبطالة‭ ‬نعمل‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬الطعام،‭ ‬فبالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬انا‭ ‬خريجة‭ ‬جامعية‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تسنح‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬عمل،‭ ‬ففتحت‭ ‬فود‭ ‬تراك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كسب‭ ‬لقمة‭ ‬عيشي،‭ ‬وأتمنى‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬تشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافهم‭. ‬ويقول‭ ‬احمد‭ ‬صاحب‭ ‬إحدى‭ ‬العربات‭ ‬المتوقفة‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬علمنا‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بقرار‭ ‬إزالة‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ ‬بشكل‭ ‬فوري،‭ ‬وان‭ ‬الاخطار‭ ‬شمل‭ ‬50‭ ‬عربة‭ ‬تقريبا،‭ ‬وكنا‭ ‬نتمنى‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬اخطارنا‭ ‬مسبقا‭ ‬حتى‭ ‬نبحث‭ ‬لنا‭ ‬عن‭ ‬أماكن‭ ‬اخرى‭ ‬للعربة،‭ ‬ونتمنى‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬تخصيص‭ ‬أماكن‭ ‬خاصة‭ ‬لعربات‭ ‬الطعام‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتعرضوا‭ ‬للإزالة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة،‭ ‬وخاصة‭ ‬انه‭ ‬مصدر‭ ‬رزق‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬ونطمح‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مشروع‭ ‬لأصحاب‭ ‬فود‭ ‬تراك‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬توفير‭ ‬أماكن‭ ‬مناسبة‭ ‬مهيأة‭ ‬بجميع‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬للعمل‭ ‬بكل‭ ‬أريحية‭.‬

واتفق‭ ‬معه‭ ‬صاحب‭ ‬فود‭ ‬تراك‭ ‬أبو‭ ‬عبدالله‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬قرار‭ ‬الازالة‭ ‬الفوري‭ ‬للعربات‭ ‬سيعرضنا‭ ‬للخسارة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أننا‭ ‬انفقنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬فتح‭ ‬العربة‭ ‬وتطويرها،‭ ‬وكذلك‭ ‬نقلها‭ ‬قد‭ ‬يعرضها‭ ‬للكسر،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬أصحاب‭ ‬العربات‭ ‬متخوفون‭ ‬من‭ ‬الازالة‭ ‬الفورية،‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬بلدية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬أسئلتهم،‭ ‬ولم‭ ‬يحددوا‭ ‬وقت‭ ‬الازالة‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬تحديد‭ ‬وقت‭ ‬الإزالة‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬مثلا،‭ ‬فنحن‭ ‬شباب‭ ‬نحاول‭ ‬العمل‭ ‬والابداع‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬كسب‭ ‬الرزق،‭ ‬ونتمنى‭ ‬توفير‭ ‬مكان‭ ‬ملائم‭ ‬لنا‮»‬‭. ‬وعلق‭ ‬محمد‭ ‬عيد‭ ‬الرويمي‭ ‬مؤسس‭ ‬فريق‭ ‬عربة‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬سنوات‭: ‬‮«‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬عربات‭ ‬الطعام‭ ‬يخدم‭ ‬فئة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬العاطلين‭ ‬والمشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وقرار‭ ‬إزالتها‭ ‬صدمة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬مصدر‭ ‬رزقهم،‭ ‬أتمنى‭ ‬التريث‭ ‬في‭ ‬الموضوع،‭ ‬لأنه‭ ‬سيقطع‭ ‬أرزاق‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬العائلات‮»‬‭.
‬وأوضح‭ ‬عيد‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬بدون‭ ‬سابق‭ ‬إنذار‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬وعند‭ ‬المراجعة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬رد‭ ‬شاف،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المشكلة‭ ‬حدثت‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬وتعرضت‭ ‬العربات‭ ‬للإزالة‭ ‬وتم‭ ‬نقلها‭ ‬للاستاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وتم‭ ‬دفع‭ ‬الاجور،‭ ‬ولكن‭ ‬فجأة‭ ‬تم‭ ‬انهاء‭ ‬المشروع،‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتذليل‭ ‬العقبات،‭ ‬وتم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬المعنيين‭ ‬لبحث‭ ‬الموضوع‭. ‬وأضاف‭: ‬أتمنى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مكان‭ ‬مناسب‭ ‬للعربات‭ ‬تتوافر‭ ‬فيه‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والمرافق،‭ ‬ونحن‭ ‬مستعدون‭ ‬لدفع‭ ‬ايجار‭ ‬أرضية،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الموضوع‭ ‬تم‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وسيتم‭ ‬تناوله‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة،‭ ‬للوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للإزالة‭.‬

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