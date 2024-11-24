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الجامعة الأمريكية بالبحرين تحتفي بأسبوع ريادة الأعمال 2024

11/24/2024 11:28:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

احتفت‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بأسبوع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬امتد‭ ‬من‭ ‬17‭-‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وإلهام‭ ‬وتمكين‭ ‬الطلاب‭ ‬والخريجين‭ ‬لاستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمعرفة‭ ‬العملية‭ ‬لدعم‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬المستقبلية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أقامت‭ ‬الجامعة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬مع‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬باسم‭ ‬اللوغاني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فلاورد،‭ ‬الوجهة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توصيل‭ ‬الورود‭ ‬والهدايا‭ ‬أونلاين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة؛‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬حول‭ ‬تفاصيل‭ ‬رحلته‭ ‬الريادية،‭ ‬وسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مشروعه‭ ‬الناجح،‭ ‬مما‭ ‬أتاح‭ ‬للطلاب‭ ‬الفرصة‭ ‬للتفاعل‭ ‬المباشر‭ ‬واكتساب‭ ‬رؤى‭ ‬قيمة‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المؤسسين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬نظّمت‭ ‬الجامعة‭ ‬مسابقة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭ ‬وتوفير‭ ‬منصة‭ ‬لتطوير‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الواعدين‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬عالم‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬واستهدفت‭ ‬المسابقة‭ ‬طلاب‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مدارس‭ ‬البحرين،‭ ‬الذين‭ ‬تعرفوا‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬ملهمة‭ ‬لرواد‭ ‬أعمال‭ ‬ناجحين‭ ‬وطلاب‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭. ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الطالبة‭ ‬نور‭ ‬حسين،‭ ‬مؤسسة‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬شفق‮»‬‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬المشغولات‭ ‬اليدوية‭ ‬والقرطاسية،‭ ‬والطالب‭ ‬محمد‭ ‬الخباز‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬دوو‮»‬‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التقني،‭ ‬وقدما‭ ‬مشروعيهما‭ ‬الرياديين‭ ‬وتحدثا‭ ‬عن‭ ‬تجربتهما‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال،‭ ‬مسلطين‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬ساعدتهما‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬والنجاح‭. ‬واستعرضت‭ ‬علياء‭ ‬العماري،‭ ‬مؤسسة‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬سكوب‭ ‬كريميري‮»‬‭ ‬رحلتها‭ ‬الريادية‭ ‬كصاحبة‭ ‬مشروع‭ ‬صغير،‭ ‬متطرقة‭ ‬إلى‭ ‬النجاحات‭ ‬والتحديات‭ ‬والدروس‭ ‬التي‭ ‬تعلمتها‭ ‬أثناء‭ ‬تطوير‭ ‬مشروعها،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أتيح‭ ‬للمتسابقين‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬مما‭ ‬ساعدهم‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬للتحدي‭ ‬الذي‭ ‬طرحته‭ ‬العماري‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة؛‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الجامعة‭ ‬لتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬بين‭ ‬الشباب،‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬أفكارهم‭ ‬وتطويرها،‭ ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬بصقل‭ ‬مواهب‭ ‬ومهارات‭ ‬الطلبة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتصبح‭ ‬مركزًا‭ ‬إقليميّا‭ ‬للابتكار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وكجزء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬الجامعة‭ ‬لدعم‭
‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬رؤيتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬والتعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬وتشجيع‭ ‬الريادة‭ ‬والابتكار‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبها؛‭ ‬قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬العالي،‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الأعمال‭ ‬والإدارة‭: ‬‮«‬شكل‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬حدثًا‭ ‬مهمًّا‭ ‬لأنشطة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬ورؤية‭ ‬الجامعة‭ ‬لتوفير‭ ‬منصة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والأفكار‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مفاهيم‭ ‬وأساسيات‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الخريجين‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وقد‭ ‬سعينا‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬ملهمةً‭ ‬للشباب‭ ‬لأخذ‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬والتفكير‭ ‬خارج‭ ‬الصندوق‭ ‬وشق‭ ‬طريقهم‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬مع‭ ‬التسلح‭ ‬بالنهج‭ ‬العلمي‭ ‬والمعرفة‭ ‬الصحيحة‮»‬‭. ‬

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