الجامعة الأمريكية بالبحرين تحتفي بأسبوع ريادة الأعمال 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
احتفت الجامعة الأمريكية بالبحرين للسنة الثانية على التوالي بأسبوع ريادة الأعمال العالمي الذي امتد من 17-24 نوفمبر 2024، وذلك بهدف تعزيز مفهوم ريادة الأعمال، وإلهام وتمكين الطلاب والخريجين لاستكشاف فرص الاستثمار وريادة الأعمال وتزويدهم بالمعرفة العملية لدعم تطلعاتهم المستقبلية.
وبهذه المناسبة أقامت الجامعة العديد من الأنشطة والفعاليات كان أبرزها جلسة حوارية مع عبدالعزيز باسم اللوغاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة؛ تحدث فيها حول تفاصيل رحلته الريادية، وسلط الضوء على أبرز التحديات والفرص التي واجهها في بناء مشروعه الناجح، مما أتاح للطلاب الفرصة للتفاعل المباشر واكتساب رؤى قيمة من أحد أبرز المؤسسين في المنطقة. كما نظّمت الجامعة مسابقة ريادة الأعمال بهدف دعم المواهب الشابة وتوفير منصة لتطوير رواد الأعمال الواعدين وتشجيعهم على دخول عالم ريادة الأعمال، واستهدفت المسابقة طلاب المدارس الثانوية من مختلف مدارس البحرين، الذين تعرفوا على تجارب ملهمة لرواد أعمال ناجحين وطلاب من الجامعة الأمريكية بالبحرين. وشارك في الفعالية كل من الطالبة نور حسين، مؤسسة مشروع «شفق» المتخصص في المشغولات اليدوية والقرطاسية، والطالب محمد الخباز مؤسس شركة «دوو» المتخصصة في المجال التقني، وقدما مشروعيهما الرياديين وتحدثا عن تجربتهما في عالم الأعمال، مسلطين الضوء على الأدوات التي ساعدتهما في الابتكار والنجاح. واستعرضت علياء العماري، مؤسسة مشروع «سكوب كريميري» رحلتها الريادية كصاحبة مشروع صغير، متطرقة إلى النجاحات والتحديات والدروس التي تعلمتها أثناء تطوير مشروعها، ومن ثم أتيح للمتسابقين التفاعل مع رواد الأعمال الثلاثة من خلال جلسة نقاشية مما ساعدهم على تطوير حلول للتحدي الذي طرحته العماري.
وفي تصريح له بهذه المناسبة؛ قال الدكتور برادلي ج. كوك رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين: «يأتي هذا الاحتفال ضمن جهود الجامعة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وتشجيعهم على استكشاف أفكارهم وتطويرها، كما يؤكد التزام الجامعة الأمريكية بالبحرين بصقل مواهب ومهارات الطلبة بما يتماشى مع توجه مملكة البحرين لتصبح مركزًا إقليميّا للابتكار وريادة الأعمال، وكجزء من جهود الجامعة لدعم
المملكة في تحقيق أهداف رؤيتها الاقتصادية 2030 من خلال تطوير رأس المال البشري، والتعليم والتدريب وتشجيع الريادة والابتكار».
ومن جانبها؛ قالت الدكتورة فاطمة العالي، عميد كلية الأعمال والإدارة: «شكل هذا الأسبوع حدثًا مهمًّا لأنشطة ريادة الأعمال المستقبلية التي تعد جزءًا من خطة ورؤية الجامعة لتوفير منصة لتبادل المعرفة والأفكار وتسليط الضوء على مفاهيم وأساسيات ريادة الأعمال من أجل تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب في المملكة والارتقاء بمستوى الخريجين في المستقبل، وقد سعينا إلى جعل هذه الأنشطة والبرامج ملهمةً للشباب لأخذ زمام المبادرة والتفكير خارج الصندوق وشق طريقهم في عالم ريادة الأعمال مع التسلح بالنهج العلمي والمعرفة الصحيحة».
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