بريق الرتاج تستعرض ((قرية رأس حيان)) في ((سيتي سكيب البحرين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في إطار مشاركتها بمعرض سيتي سكيب البحرين 2024، تعتزم شركة بريق الرتاج العقارية، الشركة الرائدة في خدمات إدارة التطوير العقاري التي تمتلك سجلا حافلا بالمشاريع البارزة في المملكة، استعراض عددٍ من مشاريعها الكائنة في مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك «قرية رأس حيان»، المنطقة السكنية الساحلية التي تقع في الجنوب الشرقي من البحرين.
جدير بالذكر أن قرية رأس حيان تقع على الشواطئ الجنوبية الشرقية لمملكة البحرين، وهي ملاذ يتسم بالهدوء والسكينة، ويقدم مزيجًا متناغمًا من الحياة العصرية ونقاء الطبيعة. وقد تم تصميم المشروع المحاط بأشجار القرم الشهيرة محليًا بشكل يضمن تلبية احتياجات العائلات البحرينية، حيث يوفر لهم أسلوب حياة يتميز بالسكينة واليسر والتماسك المجتمعي. وضمن مشاركتها في المعرض، ستكشف بريق الرتاج النقاب عن الفلل المطلة على القناة المائية في قرية رأس حيان، والمقرر إطلاقها في النصف الأول من عام 2025، إذ ستوفر هذه الفلل الحصرية أنماط معيشة راقية وإطلالات خلابة، وتجمع بشكل مثالي بين جمال الطبيعة والمرافق العصرية. وعلاوة على كل ذلك، سيتاح لزوار المعرض فرصة استكشاف خيارات متنوعة من قسائم الأراضي المدرجة في المشروع بتصنيف مناطق السكن الخاص ( RA ) وتصنيف مناطق السكن المتصل ( RHA )، والتي تتراوح مساحاتها بين 211 و717 مترا مربعا، ما يجعلها مثالية لبناء منازل الأحلام والعقارات الاستثمارية على حدٍ سواء. وتتميز قرية رأس حيان باشتمالها على مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك مسجد وفندق بوتيك ومقاه ومراكز مجتمعية وغيرها الكثير. كما تتمتع باتصال مباشر مع الواجهة البحرية، ما يتيح سهولة الوصول إلى القناة المائية والمرفأ (المارينا) والشاطئ، بالإضافة إلى القرب من حديقة القرم المفتوحة التي ترحب بالمقيمين والزوار على حد سواء. تعليقًا على هذه المناسبة، صرح يوسف محمد بوجيري، الرئيس التنفيذي لشركة بريق الرتاج: «نحن سعداء بهذه الفرصة القيمة لاستعراض أحد أكثر مشاريع بريق تميزًا ضمن حدث عقاري رائد كمعرض سيتي سكيب البحرين 2024. مشروع »قرية رأس حيان« يأتي بمفهومٍ جديد للحياة العصرية، وهو مصمم بمزايا جاذبة بفضل اتصاله مع الطبيعة وتقديمه لنمط حياة ساحلي نابض بالحياة. ونحن متشوقون لاستعراض الفلل الجديدة المطلة على القناة المائية المدرجة في المشروع، وندعو جميع الباحثين عن المنازل والمستثمرين المحتملين إلى استكشاف ما يجعل من هذه الفلل خيارات سكنية واستثمارية متفردة من نوعها.»
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