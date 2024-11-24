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بريق الرتاج تستعرض ((قرية رأس حيان)) في ((سيتي سكيب البحرين))

11/24/2024 11:28:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬مشاركتها‭ ‬بمعرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024،‭ ‬تعتزم‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬العقارية،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬إدارة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬سجلا‭ ‬حافلا‭ ‬بالمشاريع‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬استعراض‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬مشاريعها‭ ‬الكائنة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬قرية‭ ‬رأس‭ ‬حيان‮»‬،‭ ‬المنطقة‭ ‬السكنية‭ ‬الساحلية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬البحرين‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬قرية‭ ‬رأس‭ ‬حيان‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬الشواطئ‭ ‬الجنوبية‭ ‬الشرقية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬ملاذ‭ ‬يتسم‭ ‬بالهدوء‭ ‬والسكينة،‭ ‬ويقدم‭ ‬مزيجًا‭ ‬متناغمًا‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية‭ ‬ونقاء‭ ‬الطبيعة‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬المشروع‭ ‬المحاط‭ ‬بأشجار‭ ‬القرم‭ ‬الشهيرة‭ ‬محليًا‭ ‬بشكل‭ ‬يضمن‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬العائلات‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬لهم‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬يتميز‭ ‬بالسكينة‭ ‬واليسر‭ ‬والتماسك‭ ‬المجتمعي‭. ‬وضمن‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬ستكشف‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬الفلل‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬رأس‭ ‬حيان،‭ ‬والمقرر‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬إذ‭ ‬ستوفر‭ ‬هذه‭ ‬الفلل‭ ‬الحصرية‭ ‬أنماط‭ ‬معيشة‭ ‬راقية‭ ‬وإطلالات‭ ‬خلابة،‭ ‬وتجمع‭ ‬بشكل‭ ‬مثالي‭ ‬بين‭ ‬جمال‭ ‬الطبيعة‭ ‬والمرافق‭ ‬العصرية‭. ‬وعلاوة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ذلك،‭ ‬سيتاح‭ ‬لزوار‭ ‬المعرض‭ ‬فرصة‭ ‬استكشاف‭ ‬خيارات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬قسائم‭ ‬الأراضي‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬بتصنيف‭ ‬مناطق‭ ‬السكن‭ ‬الخاص‭ (‬ RA ‭) ‬وتصنيف‭ ‬مناطق‭ ‬السكن‭ ‬المتصل‭ (‬ RHA ‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تتراوح‭ ‬مساحاتها‭ ‬بين‭ ‬211‭ ‬و717‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬مثالية‭ ‬لبناء‭ ‬منازل‭ ‬الأحلام‭ ‬والعقارات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬على‭ ‬حدٍ‭ ‬سواء‭. ‬وتتميز‭ ‬قرية‭ ‬رأس‭ ‬حيان‭ ‬باشتمالها‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المرافق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مسجد‭ ‬وفندق‭ ‬بوتيك‭ ‬ومقاه‭ ‬ومراكز‭ ‬مجتمعية‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭. ‬كما‭ ‬تتمتع‭ ‬باتصال‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬القناة‭ ‬المائية‭ ‬والمرفأ‭ (‬المارينا‭) ‬والشاطئ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القرب‭ ‬من‭ ‬حديقة‭ ‬القرم‭ ‬المفتوحة‭ ‬التي‭ ‬ترحب‭ ‬بالمقيمين‭ ‬والزوار‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬تعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬بوجيري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بهذه‭ ‬الفرصة‭ ‬القيمة‭ ‬لاستعراض‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬مشاريع‭ ‬بريق‭ ‬تميزًا‭ ‬ضمن‭ ‬حدث‭ ‬عقاري‭ ‬رائد‭ ‬كمعرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭. ‬مشروع‭ ‬‮»‬قرية‭ ‬رأس‭ ‬حيان‮«‬‭ ‬يأتي‭ ‬بمفهومٍ‭ ‬جديد‭ ‬للحياة‭ ‬العصرية،‭ ‬وهو‭ ‬مصمم‭ ‬بمزايا‭ ‬جاذبة‭ ‬بفضل‭ ‬اتصاله‭ ‬مع‭ ‬الطبيعة‭ ‬وتقديمه‭ ‬لنمط‭ ‬حياة‭ ‬ساحلي‭ ‬نابض‭ ‬بالحياة‭. ‬ونحن‭ ‬متشوقون‭ ‬لاستعراض‭ ‬الفلل‭ ‬الجديدة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬المائية‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬المشروع،‭ ‬وندعو‭ ‬جميع‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬المنازل‭ ‬والمستثمرين‭ ‬المحتملين‭ ‬إلى‭ ‬استكشاف‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفلل‭ ‬خيارات‭ ‬سكنية‭ ‬واستثمارية‭ ‬متفردة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭.‬‮»‬

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