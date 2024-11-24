((إنفراكورب)) تواصل استعداداتها للمشاركة في سيتي سكيب البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تواصل‭ ‬شركة‭ ‬إنفراكورب،‭ ‬الشركة‭ ‬المختصة‭ ‬بأنشطة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬استعداداتها‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭.‬

تأتي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬إنفراكورب‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬تستعد‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬طرح‭ ‬وحدات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حصريًا‭ ‬خلال‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬المعرض،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬محفظتها‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬التجزئة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تعتزم‭ ‬الشركة‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬متاجر‭ ‬ومطاعم‭ ‬عالمية‭ ‬ومحلية‭ ‬ومفاهيم‭ ‬جديدة‭ ‬ستُطلق‭ ‬حصريًا‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬هاربر‭ ‬رو‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬إنفراكورب‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬الفريدة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬مارينا‭ ‬باي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بموقعه‭ ‬المثالي‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬الريف،‭ ‬وسيتم‭ ‬طرح‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬الفاخرة‭ ‬للتملك‭ ‬في‭ ‬المشروع،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

كما‭ ‬سيتم‭ ‬عرض‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬مشروع‭ ‬الهاربر‭ ‬ووك،‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬أحدث‭ ‬وجهات‭ ‬التسوق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمساحة‭ ‬تجارية‭ ‬تتجاوز‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭. ‬ويضم‭ ‬المشروع‭ ‬مطاعم‭ ‬ومقاهي‭ ‬عالمية‭ ‬كبرى،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬تجربته‭ ‬التجارية‭ ‬والسياحية‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬التحضيرات،‭ ‬صرح‭ ‬ماجد‭ ‬الخان،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إنفراكورب،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024،‭ ‬ونعتبره‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬لعرض‭ ‬مشاريعنا‭ ‬الجديدة‭ ‬والمبتكرة‭. ‬إن‭ ‬نجاحنا‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬السابقة‭ ‬يؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتطوير‭ ‬مشاريع‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمجتمعات‭ ‬التي‭ ‬ننشط‭ ‬بها‭. ‬كما‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬محفظتنا‭ ‬المتنوعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬وما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬استثمارية،‭ ‬ونؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬‮»‬