((تمكين)) يحصد جائزة ((أفضل بيئة عمل)) من منظمة Great Place To Work

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن صندوق العمل «تمكين» حصوله على جائزة أفضل بيئة عمل التي تمنحها منظمة Great Place To Work® العالمية وذلك ضمن التصنيف المعتمد لمملكة البحرين للفترة نوفمبر 2024-نوفمبر 2025.
ويُعَد حصول «تمكين» على هذا التصنيف ثمرةً للجهود المستمرة التي تبذلها في بناء بيئة عمل تُعزز الإنتاجية والتميز. يأتي ذلك من خلال تبنّي سياسات قائمة على تكافؤ الفرص، وتشجيع أنماط العمل المرنة، إلى جانب التركيز على التدريب والتطوير المستمر. وترتكز هذه الجهود على قيم مؤسسية راسخة تشمل توظيف الابتكار، وتعزيز الأثر الإيجابي، والتعاون الفعّال بين أعضاء الفريق، مع الحرص الدائم على تقديم تجربة استثنائية للعملاء.
حيث تم منح هذه الجائزة لتمكين نتيجة لمؤشر الثقة واستبيان مراجعة الثقافة لكافة منتسبي فريق العمل للوقوف على آرائهم وملاحظاتهم فيما يتعلق ببيئة العمل وأبرز العوامل الرئيسة التي تسهم في تقييم أداء المؤسسة بصورة أفضل.
وبهذه المناسبة أعربت إيمان آل شريف الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في صندوق العمل «تمكين» عن اعتزازها بحصول «تمكين» على جائزة أفضل بيئة عمل وقالت: «نفخر بحصولنا على هذا التقدير الذي يعكس التزامنا ببناء ثقافة مؤسسية منتجة، وتركيزنا على تمكين الكفاءات العاملة في مختلف الأدوار الوظيفية من أداء دورها الفاعل بما يسهم في تقديم أفضل الحلول والبرامج التي تصب في تحقيق أهدافنا الرئيسية في تعزيز مكانة الكوادر الوطنية كخيار أمثل للتوظيف في سوق العمل.»
من جانبه قال جولس يوسف المدير الإداري لمنظمة Great Place To Work® العالمية في قطر والكويت والبحرين وعمان: «نعرب عن خالص تهانينا لتمكين بمناسبة حصولها على شهادة أفضل بيئة عمل في البحرين. حيث أظهرت تمكين التزامها بخلق بيئة عمل إيجابية لجميع منتسبيها من خلال تعزيز ثقافة عمل ترحيبية وتعزيز الشعور بالفخر لدى فريق العمل».
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