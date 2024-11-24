((تمكين)) يحصد جائزة ((أفضل بيئة عمل)) من منظمة Great Place To Work

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬التي‭ ‬تمنحها‭ ‬منظمة‭ ‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work® ‭ ‬العالمية‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬التصنيف‭ ‬المعتمد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للفترة‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭-‬نوفمبر‭ ‬2025‭.‬

ويُعَد‭ ‬حصول‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬ثمرةً‭ ‬للجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬تُعزز‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والتميز‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبنّي‭ ‬سياسات‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص،‭ ‬وتشجيع‭ ‬أنماط‭ ‬العمل‭ ‬المرنة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬المستمر‭. ‬وترتكز‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬مؤسسية‭ ‬راسخة‭ ‬تشمل‭ ‬توظيف‭ ‬الابتكار،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي،‭ ‬والتعاون‭ ‬الفعّال‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬للعملاء‭.‬

حيث‭ ‬تم‭ ‬منح‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬لتمكين‭ ‬نتيجة‭ ‬لمؤشر‭ ‬الثقة‭ ‬واستبيان‭ ‬مراجعة‭ ‬الثقافة‭ ‬لكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬آرائهم‭ ‬وملاحظاتهم‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬ببيئة‭ ‬العمل‭ ‬وأبرز‭ ‬العوامل‭ ‬الرئيسة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬أداء‭ ‬المؤسسة‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعربت‭ ‬إيمان‭ ‬آل‭ ‬شريف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بحصول‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بحصولنا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬ببناء‭ ‬ثقافة‭ ‬مؤسسية‭ ‬منتجة،‭ ‬وتركيزنا‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬الكفاءات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأدوار‭ ‬الوظيفية‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬الفاعل‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الحلول‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬كخيار‭ ‬أمثل‭ ‬للتوظيف‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬‮»‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬جولس‭ ‬يوسف‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لمنظمة‭ ‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ To ‭ ‬ Work® ‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬والكويت‭ ‬والبحرين‭ ‬وعمان‭: ‬‮«‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانينا‭ ‬لتمكين‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬أفضل‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬تمكين‭ ‬التزامها‭ ‬بخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬إيجابية‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبيها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬عمل‭ ‬ترحيبية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشعور‭ ‬بالفخر‭ ‬لدى‭ ‬فريق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬