مصدر إسرائيلي ينفي إعطاء الضوء الأخضر للتوصل إلى تسوية مع لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت "هيئة البث
الإسرائيلية" عن مصدر مطلع، ليلة الأحد/ الاثنين، نفيه بشدة إعطاء الضوء الأخضر
للتوصل إلى تسوية مع لبنان.
وكانت صحيفة "يديعوت
أحرونوت" العبرية، نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الخلافات بشأن مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ليست جوهرية".
وأضاف المسؤولون:
"يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان في غضون أيام قليلة".
وبحسب الصحفية، فإن
"نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي سيجري في إسرائيل محادثات بشأن الجانب
الأمني للاتفاق".
وأشار المسؤولون إلى
أن "إسرائيل" أعطت الضوء الأخضر لتوقيع اتفاق تسوية مع لبنان.
MENAFN24112024000072011014ID1108920951
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.