مصدر إسرائيلي ينفي إعطاء الضوء الأخضر للتوصل إلى تسوية مع لبنان

نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصدر مطلع، ليلة الأحد/ الاثنين، نفيه بشدة إعطاء الضوء الأخضر للتوصل إلى تسوية مع لبنان.



وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الخلافات بشأن مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ليست جوهرية".



وأضاف المسؤولون: "يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان في غضون أيام قليلة".



وبحسب الصحفية، فإن "نائب مساعد الدفاع الأميركي سيجري في إسرائيل محادثات بشأن الجانب الأمني للاتفاق".



وأشار المسؤولون إلى أن "إسرائيل" أعطت الضوء الأخضر لتوقيع اتفاق تسوية مع لبنان.