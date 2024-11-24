Monday, 25 November 2024 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصدر إسرائيلي ينفي إعطاء الضوء الأخضر للتوصل إلى تسوية مع لبنان

11/24/2024 11:26:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصدر مطلع، ليلة الأحد/ الاثنين، نفيه بشدة إعطاء الضوء الأخضر للتوصل إلى تسوية مع لبنان.


وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلت عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الخلافات بشأن مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ليست جوهرية".


وأضاف المسؤولون: "يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان في غضون أيام قليلة".


وبحسب الصحفية، فإن "نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي سيجري في إسرائيل محادثات بشأن الجانب الأمني للاتفاق".


وأشار المسؤولون إلى أن "إسرائيل" أعطت الضوء الأخضر لتوقيع اتفاق تسوية مع لبنان.

MENAFN24112024000072011014ID1108920951

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث