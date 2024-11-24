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غالانت سيسافر قريبا إلى واشنطن بعد صدور مذكرة اعتقاله

11/24/2024 11:26:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيسافر قريبا إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع مسؤولين أمنيين بعد صدور مذكرة اعتقاله.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

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