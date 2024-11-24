غالانت سيسافر قريبا إلى واشنطن بعد صدور مذكرة اعتقاله

غالانت سيسافر قريبا إلى واشنطن بعد صدور مذكرة اعتقاله
التاريخ
11/24/2024 11:26:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وزير
الدفاع السابق يوآف غالانت سيسافر قريبا إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع مسؤولين أمنيين
بعد صدور مذكرة اعتقاله.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال
بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ووزير دفاعه السابق يوآف
غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
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