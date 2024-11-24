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حزب الله يكشف عدد هجماته ضد الاحتلال في يوم واحد

11/24/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله أن مقاتليه نفذوا 51 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال يوم الأحد، مؤكدا أنهم أوقعوا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.
وبين الحزب في بيان، تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة".

وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 24-11-2024، 51 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- يوم الجمعة 22-11-2024 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، قاعدة بلماخيم (قاعدة أساسية لسلاح الجوّ الإسرائيلي، تحتوي على أسراب من الطائرات غير المأهولة والمروحيات العسكرية، ومركز أبحاث عسكري، ومنظومة حيتس للدفاع الجويّ والصاروخي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 140 كلم، جنوبي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وقد حقّقت العملية أهدافها.

2- الساعة 00:05 استهداف مستوطنة كفار بلوم بصليةٍ صاروخية.

3- الساعة 06:30 رداً على استهداف العاصمة بيروت والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين، وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، بعمليّة مركّبة، هدفاً عسكريّاً في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، وحقّقت العملية أهدافها.

4- الساعة 07:00 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على غرفة عمليّات مُستحدثة لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة، وأصابت أهدافها بدقّة.

5- الساعة 07:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المطلة، بصليةٍ صاروخية.

6- الساعة 08:45 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.

7- الساعة 09:00 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، وللمرّة الأولى، هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة أشدود البحريّة، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 150 كلم، وأصابت أهدافها بدقّة.

8- الساعة 09:10 استهداف مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية.

9- الساعة 09:10 استهداف مستوطنة حتسور هاجليليت، بصليةٍ صاروخية.

10- صباح اليوم الأحد 24-11-2024 تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع هرمز 450 في أجواء البقاع الغربي، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على المغادرة.

11- الساعة 10:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية.

12- الساعة 11:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

13- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة، بصليةٍ صاروخية.

14- الساعة 11:30 استهداف مرابض مدفعية العدو ‏الإسرائيلي في مستوطنة ديشون، التي تعتدي على أهلنا وقرانا، بصليةٍ صاروخية.

15- الساعة 12:05 استهداف مستوطنة كِرم بن زِمرا بصليةٍ صاروخية.

16- الساعة 12:10 استهداف مدينة صفد المُحتلّة بصليةٍ صاروخية.

17- الساعة 12:10 استهداف قاعدة بيريا (القاعدة الأساسية للدفاع الجويّ والصاروخي التابع ‏لقيادة المنطقة الشمالية) بصليةٍ صاروخية.

18- الساعة 12:45 استهداف ثكنة دوفيف بصليةٍ صاروخية.

19- الساعة 13:00 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 110 كلم، في ‏ضواحي مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

20- الساعة 13:05 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

21- الساعة 13:10 استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.

22- الساعة 13:10 استهداف مستوطنة يرؤون بصليةٍ صاروخية.

23- الساعة 13:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

24- الساعة 13:40 استهداف مستوطنة كفار بلوم، للمرة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

25- الساعة 13:40 استهداف مستوطنة عمير بصليةٍ صاروخية.

26- الساعة 13:45 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.

27- الساعة 13:50 استهداف مستوطنة سعسع بصليةٍ صاروخية.

28- الساعة 14:18 استهداف مستوطنة ميرون بصليةٍ صاروخية.

> حزب الله الإلكتروني:
29- الساعة 14:30 استهداف قاعدة دادو (مقر قيادة المنطقة الشمالية) بصليةٍ صاروخية.

30- الساعة 14:30 استهداف قاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية) بصليةٍ صاروخية.

31- الساعة 15:00 استهداف معسكر الـ 100 (معسكر تدريب للقوات البرية) شمال أييليت هشاحر، بصليةٍ صاروخية.

32- الساعة 15:15 استهداف مستوطنة يسود هامعلاه، بصليةٍ صاروخية.

33- الساعة 15:20 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.

34- الساعة 15:20 استهداف مرابض مدفعية العدو ‏الإسرائيلي شمالي شرق مستوطنة جعتون، التي تعتدي على أهلنا وقرانا، بصليةٍ صاروخية.

35- الساعة 15:30 استهداف قاعدة زفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.

36- الساعة 16:00 بعد رصد ‏تحركات لجيش العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب مقابل بلدة عيتا الشعب، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، قوة مشاة إسرائيلية غربي الموقع، بصاروخٍ موجّه، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

37- الساعة 16:30 استهداف دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

38- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بمُسيرةٍ انقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة.

39- الساعة 16:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع، بمُسيرةٍ انقضاضية، وأصابت أهدافها بدقة.

40- الساعة 16:45 استهداف ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجّهة، عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع من فيها بين قتيل وجريح.

41- الساعة 16:45 استهداف دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، على تلة اللوبيا عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

42- الساعة 17:15 عند محاولة دبابة ميركافا التقدم لسحب دبابة من الدبابات المُدمّرة عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، بصاروخٍ موجّه، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

43- الساعة 18:05 استهداف مستوطنة شتولا، بصليةٍ صاروخية.

44- الساعة 18:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، بصليةٍ صاروخية.

45- الساعة 18:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة دير ميماس، بصليةٍ صاروخية.

46- الساعة 19:15 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.

47- الساعة 20:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة أفيفيم بِصليةٍ صاروخية.

48- الساعة 20:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

49- الساعة 20:15 استهداف مستوطنة أفيفيم، بصليةٍ صاروخية.

50- الساعة 22:00 عند محاولة قوة إسرائيلية التقدم لسحب الدبابة المُدمّرة على تلة اللوبيا عند الأطراف الغربية لبلدة دير ميماس، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة القوة الإسرائيلية بصليةٍ صاروخية.

51- الساعة 23:45 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية".

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