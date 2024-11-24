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سيدة أردنية ضمن خيارات ترامب في إدارته.. من هي؟

11/24/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



برزت في اختيارات الرئيس المنتخب دونالد ترامب أسماء عربية عدة لشغل مناصب في إدارته؛ منها طبيبة الأسرة، والمذيعة التلفزيونية جانيت نشيوات.
وجانيت هي شقيقة جوليا نشيوات، التي سبق وشغلت منصب مستشار الأمن الداخلي في إدارة الرئيس دونالد ترامب من 2020 إلى 2021، واللتان ولدتا بين أبناء لأبوين مهاجرين أردنيين مسيحيين.

الجراح العام
 وأصبح المسمى الوظيفي (الجراح العام) جزءًا من الثقافة الأميركية عام 1965، عندما طُلب من صانعي السجائر وضع ملصق على العبوات يحمل تحذيرًا من الجراح العام من أن التدخين خطر على الصحة.

رشحها ترامب لشغل منصب "جراح عام" الولايات المتحدة في إدارته الجديدة. ويتولى مَنْ يشغل منصب الجراح العام مهمة التحدث الرسمي بشأن قضايا الصحة العامة في البلاد.

كما يلعب المنصب دورًا محوريًا في تقديم التوصيات بشأن الوقاية من الأمراض وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ الصحية العامة، وبينها ما يتعلق بالأوبئة والكوارث الطبيعية.

وعن سبب اختياره لها، قال ترامب في بيان إن "الدكتورة نشيوات مدافعة شرسة ومحاورة قوية في مجال الطب الوقائي والصحة العامة".

مآثرها
ونشيوات (48 عامًا) المولودة في بلدة كارمل بولاية نيويورك، تلتزم في منصبها الجديد بـ"ضمان حصول الأميركيين على رعاية صحية جيدة وبأسعار معقولة".

وتظهر نشيوات دائمًا على شبكة "فوكس نيوز" الداعمة للحزب الجمهوري، مقدمة النصائح والاستشارات الطبية.

كما تدير شبكة من مراكز الرعاية العاجلة في نيويورك ونيوجيرسي، ولها علامة تجارية خاصة بإنتاج المكملات الغذائية والفيتامينات.

وأشاد ترامب بعمل نشيوات "في الخطوط الأمامية في مدينة نيويورك" في أثناء وباء كورونا، وعملها خلال الكوارث الطبيعية؛ مثل إعصار كاترينا وأعاصير جوبلين.

وكغيرها ممن اختارهم الرئيس المنتخب لشغل المناصب العليا في إدارته، يحتاج تعيين نشيوات في منصب الجراح العام إلى موافقة الكونغرس.

مهارات مطلوبة
 تعد مهارات الاتصال مهمة لشغل وظيفة جراح الولايات المتحدة، والمطلوب فيها الترويج للثقافة الصحية، إذ توفر معلومات حول كيفية تحسين الصحة وتقليل مخاطر الإصابة بالمرض.

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