الاحتلال يشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية
إضافية على ضاحية بيروت الجنوبية، الأحد، بعد إصداره إنذارا بإخلاء بعض مناطقها،
وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن "سلسلة من الغارات
العنيفة استهدفت حارة حريك وبئر العبد والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن "الطيران
الحربي الإسرائيلي شن غارتين عنيفتين على الضاحية الجنوبية لبيروت - منطقة
الكفاءات".
وأضافت أن "الغارتين تسببتا بدمار هائل
على رقعة جغرافية كبيرة". (المملكة)
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