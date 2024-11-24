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الاحتلال يشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية

11/24/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية إضافية على ضاحية بيروت الجنوبية، الأحد، بعد إصداره إنذارا بإخلاء بعض مناطقها، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن "سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت حارة حريك وبئر العبد والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين عنيفتين على الضاحية الجنوبية لبيروت - منطقة الكفاءات".

وأضافت أن "الغارتين تسببتا بدمار هائل على رقعة جغرافية كبيرة". (المملكة)

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