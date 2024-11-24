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جيش الاحتلال: استهدفنا 12 مقر قيادة عسكرية لحزب الله

11/24/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة على ضاحية بيروت الجنوبية، قال إنها استهدفت 12 مقر قيادة عسكرية لحزب الله.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، شنت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، سلسلة غارات استهدفت 12 مقر قيادة عسكرية لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأضاف أن "الجيش" استهدف مقرات قيادة لركن الاستخبارات، والوحدة 4400 المسؤولة عن نقل الوسائل القتالية من إيران مرورًا بسوريا إلى حزب الله في لبنان، ووحدة الصواريخ البحرية في حزب الله، وفق قوله.

وأشار إلى أن "حزب الله استخدم مقرات القيادة لتخطيط وقيادة وتنفيذ مخططات إرهاببة ضد المواطنين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في منطقة جنوب لبنان"، على حد زعمه.

واعتبر هذه الغارات حلقة مهمة في عمليات "الجيش الإسرائيلي" لضرب قدرات حزب الله على تنفيذ مخططات إرهابية مختلفة ضد "إسرائيل".

وأكد أدرعي أن "جميع الأهداف وضعت بشكل متعمد من قبل في قلب السكان المدنيين، ما يشكل دليلًا آخر على استخدام حزب الله سكان لبنان دروعًا بشرية".

وادعى أنه تم قبل الغارات اتخاذ العديد من الخطوات لتقليص إمكانية إصابة المدنيين، شملت جمع معلومات استخبارية مسبقة، واستطلاع جوي، وتوجيه إنذارات مسبقة لإخلاء السكان في المنطقة.

وفي وقت سابق يوم الأحد، أقرت وسائل إعلام عبرية، بأن حزب الله نجح في شن هجمات غير مسبوقة قدّرتها إذاعة "الجيش الإسرائيلي" بـ340 صاروخًا أُطلِقت من لبنان منذ فجر الأحد، ما دفع 4 ملايين إسرائيلي إلى الاحتماء بالملاجئ.

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