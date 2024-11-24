جيش الاحتلال: استهدفنا 12 مقر قيادة عسكرية لحزب الله

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة على ضاحية
بيروت الجنوبية، قال إنها استهدفت 12 مقر قيادة عسكرية لحزب الله.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي،
أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو
الإسرائيلي، وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، شنت في ساعة متأخرة من مساء
الأحد، سلسلة غارات استهدفت 12 مقر قيادة عسكرية لحزب الله في منطقة الضاحية
الجنوبية في بيروت.
وأضاف أن "الجيش" استهدف مقرات قيادة
لركن الاستخبارات، والوحدة 4400 المسؤولة عن نقل
الوسائل القتالية من إيران مرورًا
بسوريا إلى حزب الله في لبنان، ووحدة الصواريخ البحرية في حزب الله، وفق قوله.
وأشار إلى أن "حزب الله استخدم مقرات
القيادة لتخطيط وقيادة وتنفيذ مخططات إرهاببة ضد المواطنين الإسرائيليين وقوات
الجيش الإسرائيلي العاملة في منطقة جنوب لبنان"، على حد زعمه.
واعتبر هذه الغارات حلقة مهمة في عمليات "الجيش
الإسرائيلي" لضرب قدرات حزب الله على تنفيذ مخططات إرهابية مختلفة ضد "إسرائيل".
وأكد أدرعي أن "جميع الأهداف وضعت بشكل
متعمد من قبل في قلب السكان المدنيين، ما يشكل دليلًا آخر على استخدام حزب الله
سكان لبنان دروعًا بشرية".
وادعى أنه تم
قبل الغارات اتخاذ العديد من الخطوات لتقليص إمكانية إصابة المدنيين، شملت جمع
معلومات استخبارية مسبقة، واستطلاع جوي، وتوجيه إنذارات مسبقة لإخلاء السكان في
المنطقة.
وفي وقت سابق يوم الأحد، أقرت وسائل إعلام
عبرية، بأن حزب الله نجح في شن هجمات غير مسبوقة قدّرتها إذاعة "الجيش
الإسرائيلي" بـ340 صاروخًا أُطلِقت من لبنان منذ فجر الأحد، ما دفع 4 ملايين
إسرائيلي إلى الاحتماء بالملاجئ.
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