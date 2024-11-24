نتنياهو ينهي اجتماعه بشأن لبنان.. وهذه أبرز مستجدات الاتفاق

قالت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، إن الاجتماع الأمني برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن لبنان الليلة الماضية انتهى والموقف إيجابي، فيما موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول أميركي قوله إن "اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يقترب ولا يزال هناك بعض العمل يتعين القيام به".



ونقلت القناة الـ13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الاجتماع الأمني انتهى دون اتخاذ قرارات نهائية بسبب عدم القدرة على التوصل لحلول لقضايا حرجة تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي على حد تعبيره، ولكنه أضاف أن اتجاه محادثات التسوية إيجابي.



وقالت وسائل إعلام عبرية إن تلك المشاورات الأمنية مهمة جدا وما تزال التقديرات الإسرائيلية ترجح إمكانية التوصل لتفاهمات خلال هذا الأسبوع.



ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصدر إسرائيلي، أن "تل أبيب" حصلت على ضمانات من واشنطن بحرية العمل في لبنان في حال انتهاك الاتفاق، فيما قالت القناة الـ14 إن نتنياهو يفضل الذهاب لتسوية مع لبنان مع التزام أميركي بالسماح لـ"إسرائيل" بالرد على أي خروقات.



وأشارت القناة إلى أن نتنياهو يتخوف من خطوات أميركية أحادية الجانب بشأن أي تسوية في نهاية عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.



ومن المتوقع أن يصل إلى "إسرائيل" الثلاثاء، دان شابيرو نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط لإجراء محادثات بشأن الجانب الأمني للاتفاق.



ونقلت هيئة البث عن مصدر مطلع أن واشنطن تنتظر إجابات وتحديثات من الأطراف وحل قضايا صغيرة تحتاج تسوية، ونفى ما تحدثت به صحيفة يديعوت أحرونوت عن إعطاء "إسرائيل" الضوء الأخضر للتوصل إلى تسوية مع لبنان.



وكانت الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن الخلافات بشأن مقترح وقف إطلاق النار في لبنان ليست جوهرية، ويمكن التوصل إلى اتفاق في غضون أيام قليلة.



وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر إسرائيلية وأميركية ولبنانية أكدت الأحد، أن "تل أبيب" أعطت موافقة مبدئية على اتفاق مقترح مع لبنان، وذلك رهنا بالموافقة النهائية من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي. وقالت إن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ المسؤولين اللبنانيين بهذه التطورات.



وفي السياق، نقلت القناة الـ14 العبرية، عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالبارز ولم تسمه، قوله إن "إسرائيل" في طريقها لوقف الحرب في لبنان، ومن المتوقع أن يحدث هذا خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق سيوقع أمام الأميركيين، وسيكون مؤقتا قبل الانتقال إلى اتفاق دائم مع لبنان.



ولفت إلى أن قوات "الجيش الإسرائيلي" سيتم توجيهها نحو قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مضيفا أن وقف القتال في "الشمال الإسرائيلي"، يعني عودة الاقتصاد إلى طبيعته، وفتح المجال الجوي أمام الطيران.



تهديد بالانسحاب



تأتي هذه التطورات وسط تأكيد مصادر إسرائيلية أن المبعوث الأميركي هدد بالانسحاب من الوساطة مع لبنان إذا لم يكن هناك اتفاق في غضون أيام.



وأوضح هوكشتاين للمسؤولين الإسرائيليين أن التفاهمات مع لبنان جاهزة، ما يجعل الكرة في ملعب "إسرائيل".



ونقلا عن موقع "المملكة"، أفادت تقارير بأن مسؤولين أميركيين يشكّون في أن التأخير الإسرائيلي قد يكون مرتبطا بحسابات سياسية، وحذروا من أن المسألة قد تصل إلى مجلس الأمن الدولي، حيث قد تمتنع إدارة بايدن عن استخدام حق النقض (الفيتو) على قرار بوقف إطلاق النار، على غرار ما حدث في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس باراك أوباما.



من جهتها، نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مصدر سياسي أنه تم توجيه تحذير للبنان بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، ستتم مهاجمة أهداف لبنانية.



ونقلت الهيئة عن المصدر نفسه قوله إنه حتى الآن لم تهاجم "إسرائيل" أهدافًا لبنانية وحرصت على التمييز بين أهداف تابعة لحزب الله وأهداف للدولة اللبنانية.



ونقلت الهيئة أيضا عن مسؤولين كبار بـ"الجيش" أنهم لم يعودوا يعملون وفق معادلة شن هجمات ردا على إطلاق النار من لبنان ولكنهم يهاجمون وفق خطط منتظمة، على حد تعبيرهم.



وفي سياق متصل، قالت هيئة البث إن أحد بنود التفاهم بين "إسرائيل" والولايات المتحدة يشمل حرية عمل "إسرائيل" على الحدود السورية اللبنانية في حال حدوث خروق بعد التوصل لاتفاق.



الموقف اللبناني



في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الأحد، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للجيش اللبناني في الجنوب يمثل رسالة دموية برفض مساعي وقف إطلاق النار.



وأضاف ميقاتي أن الخطوة تؤكد رفض تعزيز حضور الجيش في جنوب لبنان وتنفيذ القرار 1701، وشدد على ضرورة الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار.



من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد، إن "إسرائيل" لم تصدر ردا نهائيا بعد على الاقتراح الأميركي بوقف إطلاق النار.



وحذر بوريل، بعد لقائه ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، "من أن لبنان بات على شفير الانهيار، ويجب الضغط على الحكومة الإسرائيلية ومواصلة الضغط على حزب الله لقبول الاقتراح الأميركي والتطبيق الكامل للقرار 1701".



وحذّر بوريل من أن لبنان بات "على شفير الانهيار" بعد شهرين من المواجهة المفتوحة بين حزب الله و"إسرائيل"، مشددا على أنه "ينبغي زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية ومواصلة الضغط على حزب الله للقبول بالمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار".



وكان المبعوث الأميركي ناقش الاقتراح المكون من 13 نقطة والذي يدعو إلى هدنة لمدة 60 يوما ونشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد، خلال جولته المكوكية في وقت سابق من هذا الأسبوع بين لبنان و"إسرائيل".



لكن لم يتم الإعلان عن أي نتائج بعد جولته، بل تسارعت وتيرة الضربات الإسرائيلية، خصوصا ضد معاقل حزب الله في لبنان.



وتركز الجهود الدبلوماسية على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006 وأفضى إلى إنهاء حرب بين حزب الله و"إسرائيل" من خلال فرض وقف إطلاق النار.



ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان.



ويعني القرار ضمنا انسحاب حزب الله من المنطقة الحدودية، ولكن أيضا انسحاب الجنود الإسرائيليين الذين يشنون هجوما بريا في جنوب لبنان منذ 30 أيلول/ سبتمبر.