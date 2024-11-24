تحذير من أزمة عالمية وشيكة

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت وكالة ناسا عن استنفاد ((مفاجئ)) لموارد المياه العذبة في العالم، خلال العقد الماضي. يعتمد مليارات البشر على هذه الموارد للشرب وتوليد الطاقة، حيث يُستخدم 70% منها في الزراعة. أظهرت بيانات الأقمار الصناعية انخفاضًا حادًا في مخزون المياه العذبة منذ مايو 2014، مع فقدان متوسط 290 ميلا مكعبا من المياه مقارنة بالفترات السابقة. يُعزى النقص إلى الجفاف المتواصل وأحداث مناخية مثل النينيو، مما يؤدي إلى تغيرات في أنماط الطقس. العلماء يحذرون من أن هذا الانخفاض قد يشير إلى دخول الأرض في مرحلة جفاف دائم، مما يتطلب إجراءات عاجلة لتحسين إدارة المياه ومكافحة تغير المناخ.
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