Monday, 25 November 2024 11:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحذير من أزمة عالمية وشيكة

11/24/2024 11:22:34 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وكالة ناسا عن استنفاد ((مفاجئ)) لموارد المياه العذبة في العالم، خلال العقد الماضي. يعتمد مليارات البشر على هذه الموارد للشرب وتوليد الطاقة، حيث يُستخدم 70% منها في الزراعة. أظهرت بيانات الأقمار الصناعية انخفاضًا حادًا في مخزون المياه العذبة منذ مايو 2014، مع فقدان متوسط 290 ميلا مكعبا من المياه مقارنة بالفترات السابقة. يُعزى النقص إلى الجفاف المتواصل وأحداث مناخية مثل النينيو، مما يؤدي إلى تغيرات في أنماط الطقس. العلماء يحذرون من أن هذا الانخفاض قد يشير إلى دخول الأرض في مرحلة جفاف دائم، مما يتطلب إجراءات عاجلة لتحسين إدارة المياه ومكافحة تغير المناخ.

MENAFN24112024000089011017ID1108920929

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث